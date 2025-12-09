MediaMarkt gönnt 340-Euro-Gutschein: Bei diesem Angebot mussten wir zweimal hinsehen

MediaMarkt bietet dir den O2 Mobile L Promo Tarif mit richtig starken Extras an. Statt eines Smartphones sicherst du dir hier einen saftigen Gutschein, ein Startguthaben und sogar noch ein Halbjahres-Abo für ChatGPT+. Die genauen Details erfährst du jetzt.

Der O2-Tarif im Detail: Das bekommst du bei MediaMarkt

Im Mittelpunkt dieses Angebots steht der O2 Mobile L Promo Tarif, der dich mit satten 100 GB ins 5G-Netz von O2 schickt. Für dich bedeutet das: Surfen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s, Flat zum Telefonieren und Simsen, sowie EU-Roaming. Der Tarif kommt mit einer Laufzeit von 24 Monaten, die Grundgebühr beträgt 24,99 Euro. Zusätzlich zahlst du noch einmalig 39,99 Euro als Anschlusspreis sowie 5,95 Euro für den Versand.

O2 Mobile L Promo Tarif 24,99 € 100 GB im 5G-Netz von O2 mit bis zu 300 Mbit/s. Inklusive Flat zum Telefonieren und Simsen, sowie EU-Roaming. Für 24,99 Euro im Monat. Prämien: 340 Euro MediaMarkt/Saturn-Gutschein, 150 Euro Guthaben und 6 Monate ChatGPT+ Abo. Zum Angebot!

Das gibt’s noch dazu

Soweit, so gut, aber MediaMarkt packt dir jetzt noch einige Prämien mit ins Paket, die das Angebot erst so richtig spannend machen. Allen voran ist da ein 340 Euro Gutschein, den du im Online-Shop von MediaMarkt oder Saturn einlösen kannst. Um dir den Coupon zu krallen, musst du lediglich den Prämiencode, den du bei Abschluss der Bestellung erhältst, im Prämien-Portal eingeben und dann deine zweite Rechnung hochladen.

Weiterhin gibt’s zum Abschluss des Vertrags auch noch 150 Euro Guthaben von O2. Dieses wird frühestens ab dem vierten Monat mit der Grundgebühr verrechnet. Im Umkehrschluss heißt das aber, dass du sechs Monate lang keinen Cent für den Tarif zahlst. Bei einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten werden dir also nur 18 Monate lang die 24,99 Euro berechnet. Und zum Schluss gibt’s ja noch das Gratis ChatGPT+-Abo. Normalerweise kostet dich das Abo rund 23 pro Monat. Es bietet dir Zugang zu stärkeren KI-Modellen, schnelleren Antworten und weiteren Funktionen.

Du siehst: Dank der Prämien wird der Tarif zu einem echt starken Angebot. Klar, nicht jeder kann mit einem ChatGPT+-Abo etwas anfangen, aber der 340-Euro-MediaMarkt-Gutschein sowie das Startguthaben sind definitiv zwei Argumente, die für den 100-GB-Tarif sprechen. Wenn du dir also ordentlich Datenvolumen mit starken Extras gönnen möchtest, könnte es sich lohnen, hier mal genauer hinzuschauen.

