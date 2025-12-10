Smartwatch, Tablet und mehr: Amazon-Deals am Mittwoch (10.12.)

Was macht den Mittwoch besser, als die Amazon-Deals des Tages? Werfen wir gemeinsam einen Blick in die Liste, vielleicht ist ja etwas für dich dabei.

Die besten Amazon-Deals am Mittwoch

Fire HD 10-Tablet, 10,1 Zoll großes Full-HD-Display mit 3 GB RAM und 32 GB SSD, bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit, für 89,99 Euro statt 164,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Philips Sonicare 5500 elektrische Zahnbürste, mit zwei Putzmodi und Andruckkontrolle, für 61,99 Euro statt 109,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Beurer BM 27 Oberarm Blutdruckmessgerät, Datenübertragung an Apple Health und Co., für 23,99 Euro statt 47,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Amazon Basics AAA-Alkali-Hochleistungsbatterien, bis zu 10 Jahre lang lagerfähig, für 6,87 Euro statt 9,29 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Bosch Küchenmaschine Serie 4, Rührschüssel mit 3,9 Liter Fassungsvermögen, inklusive verschiedener Aufsätze, für 177,66 Euro statt 329,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Govee Smart Glühbirne E27, steuerbar mit Smart Home Assistant und per App, Doppelpack für 11,99 Euro statt 19,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Amazon Echo Pop inklusive Philips Hue E27 Smartbulb, Einsteigerpaket für 29,99 Euro statt 70,98 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Huawei Watch GT 6 Pro Smartwatch mit 1,47 Zoll großem AMOLED-Display, bis zu 21 Tage Akkulaufzeit, für 379 Euro statt 499 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Digitaler Bilderrahmen mit Touchscreen und eingebautem 64 GB Speicher, mit Dreh- und Audiofunktion, für 62,99 Euro statt 89,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Liene Pearl K100 Mini Fotodrucker für das Smartphone, inklusive 50 Blatt Fotopapier mit Kleberückseite, für 89,96 Euro statt 109,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

Heute war nichts für dich dabei? Freu dich einfach schon mal auf die Amazon-Angebote vom morgigen Donnerstag, vielleicht wirst du dann fündig. Weitere coole Deals warten schon jetzt hier auf dich.

→ Zu den Deals vom Donnerstag

← Zu den Deals vom Dienstag