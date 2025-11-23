Der Thermomix von Vorwerk ist ein absolutes High-End-Produkt für die Küche. Kein Wunder, immerhin hat der TM7, die aktuellste Version, einen UVP von 1.549 Euro verpasst bekommen. Dementsprechend sind die Geräte natürlich auch für die Ewigkeit gebaut und sollten locker Jahrzehnte in Betrieb genommen werden können. Und genau diesen Umstand kann man nutzen, um selbst günstiger an einen Thermomix zu kommen.

Rabatt beim Thermomix? Dieser Händler machts möglich

Die Lösung lautet: Gebrauchtkauf. Wer einen (professionell) erneuerten Thermomix in sehr gutem oder gar hervorragendem Zustand kauft, kann einiges sparen, bekommt aber trotzdem noch ein weiterhin hochwertiges Küchengerät.

Eine gute Adresse für einen erneuerten und somit günstigen Thermomix ist Back Market. Denn im Gegensatz zu anderen Anbietern wird jedes hier angebotene Produkt vorher professionell geprüft. Ein wichtiger Faktor, denn selbst mit Rabatten ist ein Thermomix weiterhin eine gewisse Investition – und man möchte sein Geld ja nicht für ein funktionsunfähiges Gerät ausgeben. Genau das geschieht bei Back Market eben nicht, wodurch der Shop DIE ideale Alternative zum Neukauf direkt bei Vorwerk sein kann.

Thermomix ab dem 24.11. im Flash Sale deutlich billiger

Ein (professionell) erneuerter Thermomix bei Back Market ist ohnehin schon günstiger – ab dem 24. kannst du aber sogar nochmal extra sparen! Vom 24. bis zum 27. November läuft bei Back Market nämlich ein Flash Sale, bei dem der TM5 und TM31 – also Vorgängermodelle zum aktuellen Thermomix – einen zusätzlichen Rabatt bekommen.

Der Clou: Du bekommst in diesem Zeitraum mindestens 10 Prozent Extra-Rabatt auf den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage. Es braucht keinen Gutscheincode oder sonstige Hilfsmittel, die Preise werden ab dem 24. automatisch angepasst.

TM5 und TM31: Diese Angebote solltest du im Blick behalten

Insbesondere den TM5 sollte man sich hier mal genauer anschauen. Ja, hierbei handelt es sich um ein Modell, das ursprünglich 2014 auf den Markt gekommen ist. Da Vorwerk seine Thermomix-Geräte aber wirklich für die Ewigkeit baut, musst du dir hier eigentlich keine Sorgen machen. Und auch mit Blick auf den Funktionsumfang kann dieses Modell einiges. Wiegen, mixen, kochen, dampfgaren – insgesamt 12+ Funktionen stehen dir hier zur Verfügung und machen das Kochen deutlich einfacher.

Und der Preis ist im Vergleich zum Neukauf eines TM7 (UVP 1.549 Euro) halt auch einfach krass niedriger. Derzeit bekommst du den TM5 bei Back Market für 565 Euro (Zustand: „sehr gut“). Das ist bereits richtig günstig, wird ab dem 24.11. dann aber ja sogar noch mal billiger!

TM5 bei Back Market (ab dem 24. nochmal mindestens 10 Prozent billiger)

Alternativ gibt es auch den TM31, der zugegebenermaßen nochmal einige Jahre mehr auf dem Buckel hat. Dafür ist dieses Modell bei Back Market aber auch nochmal um einiges günstiger. Wer also einfach nur einen preiswerten Thermomix sucht und sich nicht daran stört, kein aktuelles Modell zu besitzen, kann auch hiermit glücklich werden.

TM31 bei Back Market (ab dem 24. nochmal mindestens 10 Prozent billiger)

Zusätzlich sparen durch Verkauf von Altgerät

Wer den Preis noch zusätzlich drücken möchte – und noch ein altes Smartphone, Tablet und Co. rumfliegen hat – bekommt bei Back Market eine weitere Möglichkeit zu sparen. Der Händler bietet dir nämlich stets die Möglichkeit, ein Altegerät aus den Kategorieren Smartphone, Tablet, Spielekonsole und MacBook einzuschicken und dafür Geld zurückzubekommen. Der genaue Betrag ist abhängig vom Gerät sowie dessen Zustand – ein entsprechendes Angebot kann innerhalb von nur wenigen Minuten ermittelt werden.

