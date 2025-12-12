Sollte jeder zu Hause haben: Lidl verkauft nächste Woche einen Akkuschrauber für 10 Euro

Im Lidl-Prospekt wirbt der Discounter mit einem Angebot für einen kompakten Parkside-Akkuschrauber. Ab Montag, dem 15. Dezember, liegt er vor Ort in den Regalen. Du kannst ihn dir aber auch jetzt schon online bestellen und bequem nach Hause liefern lassen. Was das kabellose Tool kann, prüfen wir hier.

Parkside 4-Volt-Akkuschrauber 9,99 € Der kompakte 4-V-Akkuschrauber Parkside von Lidl kommt inklusive integriertem Akku, USB-C-Ladekabel, 27-teiligem Bit-Set und Transportkoffer und kostet nur 9,99 Euro. Er ist handlich, eignet sich für enge Bereiche und kann bereits online bestellt werden, bevor er ab 15. Dezember in den Filialen verfügbar ist. Zum Angebot!

Mit Akku, LED-Licht, Bit-Set und Transportkoffer: Das bekommst du hier

Im Lidl-Angebot ist der 4-Volt-Akkuschrauber “PAS 4 D7” der hauseigenen Marke Parkside. Dabei handelt es sich um ein handliches Akku-Werkzeug mit Maßen von rund 14 × 12 Zentimetern. Dadurch lässt es sich leicht mit zur Baustelle nehmen, und auch verwinkelte Bereiche bei Möbelaufbau oder Reparaturarbeiten zu Hause sind gut erreichbar.

Während Akkuschrauber in dieser Preisklasse oftmals ohne integrierten Akku kommen, ist hier ein 1.500-mAh-Akku direkt verbaut. Du musst also nichts weiter hinzukaufen. Praktisch ist außerdem eine kleine LED-Arbeitsleuchte, die den Arbeitsbereich ausleuchtet, um Schrauben oder Bohrlöcher besser zu finden.

Aufladen lässt sich der kompakte Akkuschrauber ganz einfach per USB-C-Kabel. Ein solches 1,5 m langes Kabel liefert Lidl gleich mit. Lediglich einen Adapter für die Steckdose musst du selbst besorgen oder ein vorhandenes Ladegerät nutzen. Zusätzlich gibt es einen 27-teiligen Bitsatz, bestehend aus diversen Schlitz-, Kreuzschlitz- und Inbusschlüsseln, mit dazu. Eine Bitverlängerung ist ebenfalls dabei, um auch in schmalen Bereichen schrauben zu können. Und damit nicht genug: Du bekommst ebenfalls noch einen kleinen Kunststoffkoffer, in dem sich der Akkuschrauber sicher aufbewahren und leicht transportieren lässt. Und das alles wohlgemerkt für nur 9,99 Euro! Die 5-von-5-Sterne-Bewertung zeigt zudem, dass bisherige Kunden mit dem Produkt voll und ganz zufrieden waren.

Akkuschrauber im Lidl-Prospekt

Unter 10 Euro: jetzt schon online bestellen

Während der Akkuschrauber erst ab Montag, dem 15. Dezember, in den Lidl-Filialen erhältlich ist, kannst du ihn jetzt schon online für 9,99 Euro bestellen. Zwar kommen noch 5,95 Euro Versandkosten hinzu, doch das Angebot bleibt dennoch top. Einen Preisvergleich braucht es hier nicht, da Parkside ausschließlich von Lidl vertrieben wird.

