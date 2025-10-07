Rekordpreis: Akku-Fahrradpumpe von Bosch kostet jetzt nur 39,99 Euro

Derzeit verkauft Amazon DEN Akkuluftpumpen-Bestseller von Bosch mal wieder zum Spitzenpreis. Als Prime-Kunde kommst du gerade für unter 50 Euro dran.

Die Bosch EasyPump ist ein absoluter Dauerbrenner bei Amazon. Die Vorteile liegen auf der Hand: Du musst bei platten Reifen (übrigens selbst beim Auto!) nicht mit der Hand aufpumpen, sondern kannst das Gerät automatisch für mehr Luftdruck sorgen lassen. Diese Funktion bieten zugegebenermaßen viele Akkuluftpumpen, doch das Bosch-Gerät ist nicht umsonst regelmäßig der absolute Bestseller bei Amazon. Und jetzt rauscht der Preis einmal mehr in die Tiefe.

Jetzt unter 40 Euro: Elektrische Pumpe für Fahrrad- und Autofahrer

Der Mini-Kompressor bringt 150 PSI und 10,3 bar auf, ist mit LED-Leuchte ausgerüstet und per USB-C aufladbar. Auch Autoreifen können damit aufgepumpt werden, die Power reicht dafür allemal. Bei einem Reifenplatzer unterwegs, ist aber natürlich auch die beste Pumpe machtlos. Um hin und wieder selbst den Reifendruck nachzujustieren, passt die EasyPump von Bosch aber.

Normalpreis: Fast 80 Euro. Das zahlte aber auch im vergangenen Jahr kaum einer. Immer mal wieder war sie für rund 60 Euro zu haben und zuletzt rutschte sie nuter die 50er-Marke. Nun haut Amazon den Bestseller aber mit Prime-Kunden-Rabatt brutal günstig raus. Für 39,99 Euro ist die beliebte Elektro-Pumpe nun so günstig wie noch nie zuvor.

Bosch EasyPump macht auch Fußbälle, Autoreifen und mehr wieder prall

Für die knapp 40 Euro holst du dir mit der Bosch EasyPump eine äußerst vielseitige Luftpumpe. So kannst du das elektrische Gerät nicht nur für die Reifen von Autos, Motorrädern oder Fahrrädern verwenden, auch Bälle oder Wasserspielzeug bis 10,3 bar können aufgepumpt werden. Dadurch eignet sich das Gerät ebenso perfekt für den nächsten Strandurlaub.

Dank der Autostopp-Funktion musst du keine Angst vorm Platzen und Überfüllen haben. Die Pumpe schaltet sich nämlich automatisch ab, sobald der Sollwert erreicht ist. Damit du die verschiedenen Gegenstände auch wirklich mit Luft befüllen kannst, sind direkt drei unterschiedliche Düsen (Volumenadapter, Ballnadel, Presta-Ventiladapter) im Lieferumfang enthalten. Praktischerweise kannst du diese in einem integrierten Fach am Griff der EasyPump platzsparend verstauen. Dadurch hast du die Aufsätze stets dabei.

Luftpumpe mit vielen Vorteilen

Neben den vielen Einsatzmöglichkeiten punktet die EasyPump von Bosch auch mit ihrer Handlichkeit. Die kompakte, verstaubare Größe und das Gewicht von nur 430 Gramm machen sie unkompliziert im Handling. Auch der 360° drehbare 24-cm-Schlauch kann leicht verstaut werden – und erleichtert dir zusätzlich noch das Aufpumpen ungemein.

Die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten der Bosch EasyPump

Ein weiterer Vorteil ist die digitale Mini-Anzeige. Darauf hast du alle wichtigen Informationen wie den aktuellen Wert, den Sollwert sowie den Akku-Ladestand im Blick. Dabei kannst du übrigens auch die drei verschiedenen Druckeinheiten (PSI, bar und kPA) einstellen. Wenn der Akku leer ist, lädst du diesen ganz simpel über USB-C wieder auf. Ebenfalls vorteilhaft ist die LED-Leuchte am Ventilbereich. So findest du auch bei Dunkelheit problemlos das Ventil. Im Lieferumfang ist neben der Pumpe samt drei Ventilen übrigens auch direkt ein passendes USB-Kabel sowie eine praktische Stofftasche enthalten.

Wiegt nur 97 Gramm: Das ist die Mini-Alternative

In unserem Mini-Pumpen-Ratgeber hat die Bosch EasyPump sich ihren Platz verdient. Aber auch die anderen Fabrikate können sich lohnen. Für ganz minimalistische Zwecke ist etwa die Cycplus Tiny E-Pump einen Blick wert. Die Mini-Luftpumpe ist ausflugtauglicher – aber auch ein Stück teurer.

