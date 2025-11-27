Mehr als 20 Tests in 2025! Die drei besten Saugroboter, die du jetzt kaufen kannst

Es ist mal wieder soweit und der Black Friday steht an. Mit anderen Worten: Hersteller schmeißen ihre Geräte zu Spottpreisen aus den Markthallen. Vor allem aus dem Smart-Home-Segment gibt es unzählige Angebote. So auch bei Saug- und Wischrobotern. Ich habe mehr als 20 Saugroboter mit Wischfunktion getestet und verrate dir, welche drei Putzroboter meine Favoriten aus 2025 sind.

Redaktionsempfehlung: Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

Dreame Aqua10 Ultra Roller

Keiner kommt in 2025 am Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete vorbei. Denn er hat in der Praxis keine Schwächen. Die Saugleistung ist auf Spitzenniveau und die Wischleistung ist dank der verbauten Wischwalze blendend.

Zusätzlich gibt es eine Wartungsstation, die eine Absaugfunktion sowie die Wäsche und Trocknung der Wischausrüstung bietet. Und auch die unterstützende App beeindruckt im Alltag. Die Dreame-Home-App ist in meinen Augen die beste Software auf dem Saugroboter-Markt. Allerdings kostet der Roboter ordentlich was: 1.499 Euro bei Amazon. Zum Black Friday stürzt der Preis auf 949 Euro ab.

Beste Alternative: Mova Z60 Ultra Roller Complete

Der Mova Z60 Ultra Roller Complete gehört zu den größten Überraschungen in 2025. Nicht nur, dass er viele technische Ähnlichkeiten zum Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete hat – auch aus Performance-Sicht gibt es nur wenige Unterschiede. Kunden erhalten hier ebenfalls ein erstklassiges Reinigungspaket mit umfangreichen Wartungsfunktionen. Wie Dreame, verbaut auch Mova eine Schutzabdeckung für die Wischwalze, damit Teppiche nicht befeuchtet werden.

Hinzu kommt eine App, die viele Funktionen bietet, aber dennoch mit einem minimalistischen Stil überzeugt. Preislich liegt der Mova Z60 Ultra Roller Complete bei 1.499 Euro. Zum Black Friday fällt der Preis auf 999 Euro bei Amazon.

3. Wahl: Roborock Qrevo Curv 2 Pro

Der letzte Tipp ist der Roborock Qrevo Curv 2 Pro. Typisch für Roborock ist auch bei diesem Modell die Reinigungsleistung sehr gut. Vor allem der absenkbare Navigationsturm ist einzigartig. Wenn er abgesenkt ist, kommt die Navigationstechnologie dank eines freien Spalts dennoch voll zum Einsatz.

Wenig überraschend ist die Navigation auf Top-Level. Zudem gibt es auch hier eine Basisstation mit Absaugfunktion und Features für die Reinigung der Wischpads. Die UVP liegt bei 1.299 Euro. Und auch diesen Saugroboter könnt Ihr am Black Friday günstiger erwerben. Der Preis fällt auf 999 Euro bei Amazon.

Jetzt weiterlesen Dreiste Lüge! So tricksen Saugroboter-Hersteller Kunden aus