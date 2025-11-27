Mehr als 20 Tests in 2025! Die drei besten Saugroboter, die du jetzt kaufen kannst

Profilbild von Thomas Kern Thomas Kern
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Bei dem Riesenangebot an Saug- und Wischrobotern ist ein Überblick fast unmöglich. Dabei unterscheiden sich Top-Modelle mittlerweile nur noch minimal. Welche drei Staubsaugerroboter lohnen sich aus dem Jahr 2025?
Dreame Aqua10 Ultra Roller
Die Navigation des Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete ist auf Top-NiveauBildquelle: inside digital / Ezequiel Exstein
  • Teilen

Es ist mal wieder soweit und der Black Friday steht an. Mit anderen Worten: Hersteller schmeißen ihre Geräte zu Spottpreisen aus den Markthallen. Vor allem aus dem Smart-Home-Segment gibt es unzählige Angebote. So auch bei Saug- und Wischrobotern. Ich habe mehr als 20 Saugroboter mit Wischfunktion getestet und verrate dir, welche drei Putzroboter meine Favoriten aus 2025 sind.

Redaktionsempfehlung: Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

Dreame Aqua10 Ultra Roller
Dreame Aqua10 Ultra Roller

Keiner kommt in 2025 am Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete vorbei. Denn er hat in der Praxis keine Schwächen. Die Saugleistung ist auf Spitzenniveau und die Wischleistung ist dank der verbauten Wischwalze blendend.

Zusätzlich gibt es eine Wartungsstation, die eine Absaugfunktion sowie die Wäsche und Trocknung der Wischausrüstung bietet. Und auch die unterstützende App beeindruckt im Alltag. Die Dreame-Home-App ist in meinen Augen die beste Software auf dem Saugroboter-Markt. Allerdings kostet der Roboter ordentlich was: 1.499 Euro bei Amazon. Zum Black Friday stürzt der Preis auf 949 Euro ab.

Beste Alternative: Mova Z60 Ultra Roller Complete

Mova Z60 Ultra Roller Complete
Mova Z60 Ultra Roller Complete

Der Mova Z60 Ultra Roller Complete gehört zu den größten Überraschungen in 2025. Nicht nur, dass er viele technische Ähnlichkeiten zum Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete hat – auch aus Performance-Sicht gibt es nur wenige Unterschiede. Kunden erhalten hier ebenfalls ein erstklassiges Reinigungspaket mit umfangreichen Wartungsfunktionen. Wie Dreame, verbaut auch Mova eine Schutzabdeckung für die Wischwalze, damit Teppiche nicht befeuchtet werden.

Hinzu kommt eine App, die viele Funktionen bietet, aber dennoch mit einem minimalistischen Stil überzeugt. Preislich liegt der Mova Z60 Ultra Roller Complete bei 1.499 Euro. Zum Black Friday fällt der Preis auf 999 Euro bei Amazon.

3. Wahl: Roborock Qrevo Curv 2 Pro

Roborock Qrevo Curv 2 Pro
Roborock Qrevo Curv 2 Pro

Der letzte Tipp ist der Roborock Qrevo Curv 2 Pro. Typisch für Roborock ist auch bei diesem Modell die Reinigungsleistung sehr gut. Vor allem der absenkbare Navigationsturm ist einzigartig. Wenn er abgesenkt ist, kommt die Navigationstechnologie dank eines freien Spalts dennoch voll zum Einsatz.

Wenig überraschend ist die Navigation auf Top-Level. Zudem gibt es auch hier eine Basisstation mit Absaugfunktion und Features für die Reinigung der Wischpads. Die UVP liegt bei 1.299 Euro. Und auch diesen Saugroboter könnt Ihr am Black Friday günstiger erwerben. Der Preis fällt auf 999 Euro bei Amazon.

Saugroboter-Betrug
Jetzt weiterlesen
Dreiste Lüge! So tricksen Saugroboter-Hersteller Kunden aus

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Einbrecher versucht sich über das Fenster Zugriff zu einem Haus zu schaffen
Sicherheit
Einbruchgefahr Fenster: Dieses 8-cm-Produkt hilft sofort
Bosch-Angebote bei MediaMarkt
Media Markt
Smart Home Geräte für effizientes Heizen: Diese Bosch-Angebote machen den Unterschied
Smart Locks im Test und Vergleich
Smart Home
Testsieger: Das ist das beste Smart Lock in 2025
Saugroboter
Top 3: Das sind die besten Saugroboter in 2025
Saugroboter
Schon ab unter 550 Euro: Der richtige ECOVACS Saug-Wisch-Roboter für jeden
Smart Home
Smarte Lichterketten für Weihnachten: Diese Modelle sorgen für strahlende Momente
Strom und Energie
Smarte Heizung: So einfach kannst du Heizkosten sparen
Haushalt
Akkusauger, Saugwischer und Saugroboter von Dreame: Unsere 3 Favoriten für den Hausputz
Saugroboter
Premium-Saugroboter zum Schnäppchen-Preis: Unsere Top 4