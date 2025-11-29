Die meisten Leute schauen rund um den Black Friday vor allem auf Amazon. Dabei haben auch zahlreiche andere Händler starke Angebote. Und ein Faktor, der oft komplett unterschätzt wird, ist der Gebrauchtkauf. Genau hier kommt Back Market ins Spiel. Der Händler hat eigene Black-Friday-Angebote an den Start gebracht und liefert dir professionell erneuerte Geräte, die unterm Tannenbaum garantiert einen guten Eindruck hinterlassen. Mit dabei: Konsolen, Smartphones, AirFryer und vieles mehr.

Geschenke bis 100 Euro bei Back Market – auch von Apple

Für bereits 79,99 Euro bekommst du bei Back Market eine rundumerneuerte Ninja Foodi FlexDrawer Heißluftfritteuse. Sie ist dabei in einem sehr guten optischen Zustand und weist nur leichte Gebrauchsspuren auf. Zum Vergleich: Bei Ninja selbst zahlst du aktuell 149,99 Euro für die Fritteuse. Sie bringt ein Fassungsvermögen von 10,4 Litern mit, das du mit einem Trenner sogar teilen kannst. Sieben unterschiedliche Zubereitungsfunktionen wie Backen, Aufwärmen, Dörren oder Frittieren ermöglichen dir maximale Flexibilität beim Kochen.

Auch einige Apple-Geräte gibt’s bereits für unter 100 Euro. Darunter ein iPad 6 aus dem Jahr 2018. Zugegeben: Das Gerät ist vielleicht nicht mehr topaktuell, je nachdem, wofür du es verwenden möchtest, ist es für nur 93 Euro aber ein echtes Schnäppchen. Zum Serienstreamen, Surfen oder Social Media checken ist es noch immer eine gute Wahl. Den passenden Apple Pen gibt es für 85 Euro gleich mit dazu.

Spielekonsolen und mehr: Alles bis 300 Euro

Wer bereit ist, etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen, bekommt während der Black-Friday-Aktion für 259,19 Euro eine Nintendo Switch mit 32 GB internem Speicher. Die Konsole kommt direkt mit zwei Controllern, perfekt für Games zu zweit. Auch die PlayStation 4 Slim gibt’s bei Back Market schon für 166 Euro. Für die 4 Pro verlangt der Händler 212 Euro. Bei beiden Konsolen ist jeweils bereits ein Controller dabei.

Perfekt als Weihnachtsgeschenk: Konsolen wie die Switch bei BackMarket (Affiliate-Link*)

Auch Apple hat es wieder in die Liste geschafft. So bekommst du die AirPods Pro 2 (2024) bereits für 162 Euro. Die Hörer verfügen über ANC und punkten mit einer Akkulaufzeit von bis zu sechs Stunden. Das Case ist MagSafe-kompatibel und wird per USB-C-Kabel aufgeladen.

Mit Galaxy S25: Noch mehr Black-Friday-Geschenkideen bei Back Market

Die Black-Friday-Aktion bei Back Market läuft noch bis zum 2. Dezember. Neben den oben aufgeführten Geräten lohnt sich auch ein Blick auf die folgenden Angebote:

Hier ist noch nichts für dich dabei, du bist aber weiter auf der Suche nach einem passenden Geschenk für deine Liebsten? Dann schau mal in den Geschenkeguide von Back Market. Hier gibt’s verschiedene Ideen, praktisch aufgeteilt in Interessen und Persönlichkeiten wie Couchpotatoes, Kreative oder Fitnessbegeisterte.