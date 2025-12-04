Vor allem die neuen Govee Christmas Sparkle String Lights haben es in sich. Die smarten Weihnachtslichter bieten nämlich eine ganze Reihe an Funktionen, die einfache Lichterketten oder Kerzen nicht auf dem Kasten haben. Zusätzlich spart sie dir bares Geld durch den Einsatz spezieller Glühbirnen. Neben dem Highlight bietet Govee jedoch auch einige weitere spannende Deals. Wir haben uns das Sortiment des Herstellers mit Blick aufs Weihnachtsfest mal etwas genauer angesehen.

Funkel, funkel kleiner Stern – Die Christmas Sparkle String Lights im Check

Govee hat es sich zum Ziel gemacht, dein Weihnachten so unvergesslich wie möglich zu gestalten. Aus diesem Grund hat der Lichter-Profi die neuen Sparkle String Lights auf den Markt gebracht. Sie beerben die Christmas String Lights 2, zu denen wir etwas später im Artikel kommen, und sind in zwei Längenvariationen (20 oder 30 Meter) erhältlich. Je nachdem, für welche Version du dich entscheidest, sind logischerweise auch unterschiedlich viele „Bullet Head“-LEDs angebracht. Die etwas kürzere Variante bietet 250 Lichter, während Govee dem längeren Modell ganze 375 LEDs verpasst hat.

Mit den smarten Lichtern von Govee kannst du deine Weihnachtsbeleuchtung individuell gestalten.

Diese Glühlämpchen haben zudem eine Besonderheit. Genauer gesagt handelt es sich hier um den „Funkel“-Effekt. Schaltest du diesen ein, entsteht eine Art Sternenlicht-Effekt. Es sieht also so aus, als würde dein ganzer Weihnachtsbaum wie der nächtliche Sternenhimmel erstrahlen – ziemlich weihnachtlich, oder?

Farbenfrohes Weihnachten garantiert

Bist du kein Fan von schlichten Festen, sind die Govee Christmas Sparkle String Lights wirklich perfekt für dich. Trotz der Energieeffizienz bieten sie ein RGBWIC-Farbspektrum und somit rund 16 Millionen Farboptionen. Du willst deinen Baum in Blau leuchten lassen? Kein Problem! Doch lieber Pink? Ebenfalls möglich – aber sicherlich etwas gewöhnungsbedürftig. Die mannigfaltigen Möglichkeiten kommen jedoch erst wirklich zur Geltung, wenn wir uns die smarten Funktionen etwas genauer anschauen.

Weihnachten steht vor der Tür: Wer es nicht ganz so bunt möchte, kann das Ambiente auch besinnlich erstrahlen lassen.

In diesen liegt der größte Unterschied zu herkömmlichen Lichterketten und somit auch der größte Komfort. Denn die Sparkle String Lights lassen sich nicht nur klassisch bedienen, sondern ermöglichen auch eine App-Steuerung (inkl. Fernzugriff) und direkte Befehle per Sprachsteuerung. Durch diesen smarten Zusatz hast du die Möglichkeit, die Lichterkette in Routinen einzubinden, Zeitpläne zu erstellen oder sie nach deinen Wünschen zu personalisieren. Durch die sogenannte Raumsteuerung lassen sich sogar einzelne Lichter ansteuern, wodurch du eine ganz individuelle Weihnachtsbeleuchtung erstellen kannst.

Ist dir das zu viel Aufwand, bietet dir die Govee-App ebenso über 140 voreingestellte Szenarien, um deine Lightshow schnell zu wechseln. Hier noch eine Info für unsere Smart-Home-Fans: Wie bereits erwähnt, kannst du die Christmas Sparkle String Lights in dein intelligentes Zuhause einbinden. Neben dem Google Assistant und Amazon Alexa hast du auch die Möglichkeit, die smarten Lichter via Wi-Fi in ein bestehendes Matter-Netzwerk einzubinden. Damit kannst du die smarte Lichterkette zentralisiert steuern und so die perfekte Weihnachtsdeko erstellen.

Govee Christmas Sparkle String Lights vs. Christmas String Lights 2

Auch das Vorgängermodell (Christmas String Lights 2) ist derzeit vergünstigt erhältlich. Dementsprechend lohnt sich hier ein Blick auf die Unterschiede. Die beiden Varianten ähneln sich in vielen Punkten, bieten jedoch Unterschiede in der Menge der LED-Glühbirnen. So nutzt die 20-Meter-Version des Vorgängers „nur“ 200 Lichter (statt 250) und die 30-Meter-Variante kommt auf 300 Lampen (statt 375). Der entscheidende Unterschied ist jedoch die Anbringung der Lampen. Bei den Christmas String Lights 2 sind diese nämlich direkt im Lightstrip untergebracht, während sie bei den Sparkle String Lights aufsitzen.

Das zahlst du für die Govee-Weihnachtsbeleuchtung

Möchtest du dir die smarten Lichterketten sichern, bekommst du sie im Onlineshop von Govee. Die jeweiligen Preise haben wir dir nachfolgend aufgelistet:

Govee Christmas Sparkle String Lights

Govee Christmas String Lights 2

Diese Govee-Lichter machen dein Weihnachtsfest perfekt

Mit den Govee TV Backlights 3 Pro wird der nächste Filmabend besonders spannend.

Neben den beiden Lichterketten bietet Govee natürlich noch weitere Produkte an, um Weihnachten so farbenfroh wie möglich zu gestalten.

Zum einen gibt es die Uplighter Floor Lamp und wie der Name es vermuten lässt, handelt es sich hierbei um eine klassische Stehlampe für dein Wohnzimmer. Genauer gesagt bekommst du hier eine 3-in-1-Lampe geboten. Das Produkt lässt sich in drei Sektionen unterteilen, wobei der obere Bereich für eine Deckenbeleuchtung mit einer Fläche von bis zu 20m² sorgt. Die mittlere Ebene verfügt währenddessen über dekorative RGBIC-Lichter und der untere Bereich bietet eine breite Beleuchtung von bis zu 1.000 Lumen. Auch hier finden sich smarte Features, wie die Möglichkeit, Zeitpläne einzurichten oder die Lampe in Matter einzubinden. Aktuell bekommst du sie im Govee-Shop für 132,99 Euro (UVP 189,99 Euro).

Die TV-Leuchten von Govee sind ebenfalls im Onlineshop erhältlich. Die Anbringung funktioniert mit so gut wie jedem Smart-TV und über die Triple-Kamera wird das Licht entsprechend dem Inhalt auf dem Bildschirm angepasst, um somit ein immersives Ambiente zu erzeugen. Laut Govee sollen die TV-Lichter, die mit dem hauseigenen LuminBlend-Leuchtstreifen arbeiten, eine Genauigkeit auf HDMI-Niveau erreichen. Auch hier finden sich die smarten Funktionen und Kompatibilitäten, wie eine Integration in Matter oder die Sprachsteuerung via Alexa und Google Assistant. Aktuell gibt´s die Govee TV Backlight 3 Pro in zwei Größenvariationen. So zahlst du für das Modell für 55 bis 65 Zoll große Fernseher 149,99 Euro (UVP 199,99 Euro), während du für die 75 bis 85 Zoll-Variante mit 164,99 Euro rechnen musst (UVP 219,99 Euro).

