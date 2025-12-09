Pixel 10 Pro XL: Hier kommst du zu einem überraschenden Preis an Googles Flaggschiff

Wer sein Smartphone im Bundle mit einem Tarif holt, spart meistens einiges. Bei O₂ gibt’s das Google Pixel 10 Pro XL jetzt zusammen mit Pixel Buds 2a und einem 30-GB-Tarif für monatlich unter 50 Euro. Was du im Detail bekommst und für wen es sich lohnt, erfährst du hier.

Pixel 10 Pro XL 49,99 € Das Bundle aus Pixel 10 Pro XL, Pixel Buds 2a und dem O2-Mobile-M-Tarif bietet viel Leistung, ein großes Premium-Display und starke Kameraqualität zu einem fairen Gesamtpreis. Mit 30 GB 5G-Datenvolumen, wachsendem Datentopf lohnt es sich besonders für Nutzer, die ein großes, leistungsstarkes Smartphone und ein umfassendes Paket suchen. Zum Angebot!

Pixel 10 Pro XL, In-Ears und Tarif: Das steckt drin

Das Pixel 10 Pro XL ist perfekt für Nutzer, die ein großes Display bevorzugen – etwa, weil sie oft Serien darauf schauen oder unterwegs Spiele spielen wollen. Dank OLED und 120 Hz sieht hierauf außerdem alles besonders kontrastreich aus und Bewegungen sind schön smooth. Aber auch die inneren Werte überzeugen. Der Google Tensor G5 Prozessor samt 16 GB RAM liefert ordentlich Leistung für lokale KI-Anwendungen oder leistungsintensive Games. 256 GB Speicher sorgen zudem für ausreichend Platz für alle deine Dateien und der 5.200-mAh-Akku bringt dich locker durch den Tag. Abgerundet wird das Paket von einem wasserdichten Gehäuse und einer Triple-Kamera mit bis zu 50 Megapixeln.

Dazu spendiert dir O₂ noch die Kopfhörer Pixel Buds 2a. Das sind wasserabweisende In-Ears mit aktiver Geräuschunterdrückung, mit denen du direkt auf Googles KI Gemini zugreifen kannst. Zusammen mit dem Ladecase liefern sie bis zu 20 Stunden Wiedergabezeit.

Und der dritte Bestandteil des Bundles: der Tarif O₂ Mobile M. Dieser stellt dir monatlich 30 GB Datenvolumen im 5G-Netz von Telefonica zur Verfügung und du kannst mit bis zu 300 MBit/s surfen und streamen. Das Datenvolumen wächst außerdem jedes Jahr um monatlich 5 GB an – so hast du mit der Zeit immer mehr von dem Tarif. Dazu gibt’s noch eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS und EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Als Extra erhältst du zusätzlich sechs Monate Zugang zu ChatGPT Plus. Hiermit lassen sich unter anderem stärkere KI-Modelle nutzen und du bekommst schnellere Antworten, als nicht zahlende Nutzer.

Unter 50 Euro für alles? Die Kosten auf einen Blick

Für all das zahlst du einmalig 5,99 Euro für die Geräteanzahlung und den Versand. Dazu kommen dann nochmal monatlich 49,99 Euro. Die Monatskosten bestehen aus der Grundgebühr für den Tarif und der Ratenzahlung fürs Smartphone. Wenn du willst, kannst du den Tarif bereits nach 24 Monaten kündigen, das Gerät zahlst du aber in insgesamt 36 Monatsraten ab. Nach zwei Jahren müsstest du dann nur noch 36 Euro monatlich fürs Gerät zahlen, wenn du den Tarif gekündigt hast.

