Wer nicht nur in der Hosentasche hochwertige Apple-Technik haben will, sondern auch am Handgelenk, sollte sich dieses Bundle bei O 2 einmal genauer ansehen. Denn hier gibt es die beste Smartwatch und das beste Smartphone von Apple jetzt zusammen im Angebot.

iPhone 17 Pro Max und Apple Watch Ultra 3 im Bundle 80,99 € O2 bietet ein Bundle aus dem iPhone 17 Pro Max und der Apple Watch Ultra 3 samt 30-GB-5G-Tarif an, das leistungsstarke Hardware, umfangreiche Gesundheits- und Outdoor-Features sowie einen mitwachsenden Datentarif kombiniert. Das Angebot richtet sich an alle, die ein starkes Apple-Gesamtpaket für Alltag, Fitness und Entertainment suchen. Zusätzlich zur monatlichen Grundgebühr fallen nur 5,99 Euro als Gerätepreis und Versand für die Apple-Geräte an. Zum Angebot!

iPhone 17 Pro Max und Apple Watch Ultra 3: Das bekommst du hier

Beim iPhone 17 Pro Max kannst du dich auf ein 6,9 Zoll großes OLED-Display

freuen, auf dem dank 120 Hz auch alle Bewegungen schön flüssig aussehen. Im Gehäuse sorgt darüber hinaus der Apple A19 Pro Prozessor mit 12 GB RAM dafür, dass nichts ruckelt und du auch leistungsintensive Games spielen kannst. Selbst Bild- und Videobearbeitung sind unterwegs vom iPhone kein Problem. Dazu bekommst du außerdem ein Kamerasetup aus drei Kameras, mit denen du Fotos mit bis zu 48 MP aufnehmen kannst – neben der Hauptkamera stehen dir hier auch eine Telephoto- und eine Ultraweitwinkelkamera zur Verfügung.

Die Apple Watch Ultra 3 punktet gleichzeitig mit einem OLED-Display, 42 Stunden Akkulaufzeit sowie diversen Gesundheitsfunktionen. So kann sie dich etwa bei Bluthochdruck warnen, deine Schlafqualität messen oder einen Sturz erkennen. Sie ist obendrein der ideale Begleiter beim Outdoor-Sport und kann dich hier beim Training optimal begleiten.

Damit iPhone und Smartwatch perfekt zusammenarbeiten können, braucht es noch den passenden Tarif. Der O 2 Mobile M liefert 30 GB Datenvolumen im 5G-Netz für ruckelfreies Surfen. Und jedes Jahr kommen noch einmal weitere 5 GB monatliches Datenvolumen dazu. Du bekommst mit der Zeit also immer mehr für dein Geld. Das Datenvolumen reicht in der Regel bereits für Musikstreaming, Instagram oder einige Stunden YouTube Shorts aus. Und da es mit der Zeit mitwächst, kannst du in Zukunft sogar noch viel mehr damit machen. Außerdem stecken hier eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming drin. Du kannst also sowohl im Inland als auch in der EU unbegrenzt mit deinen Liebsten telefonieren.

Du bekommst hier also jede Menge geboten. Und für all das zahlst du einmalig nur einen Euro für die Apple-Geräte, weitere 4,99 Euro für den Versand sowie 80,99 Euro monatliche Grundgebühr. Eine Anschlussgebühr fällt nicht an.

iPhone 17 Pro Max und Apple Watch Ultra 3 im Bundle 80,99 € O2 bietet ein Bundle aus dem iPhone 17 Pro Max und der Apple Watch Ultra 3 samt 30-GB-5G-Tarif an, das leistungsstarke Hardware, umfangreiche Gesundheits- und Outdoor-Features sowie einen mitwachsenden Datentarif kombiniert. Das Angebot richtet sich an alle, die ein starkes Apple-Gesamtpaket für Alltag, Fitness und Entertainment suchen. Zusätzlich zur monatlichen Grundgebühr fallen nur 5,99 Euro als Gerätepreis und Versand für die Apple-Geräte an. Zum Angebot!

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für alle bevorstehenden Shopping-Events perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!