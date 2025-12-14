Neuer Gratis-Tarif: 20 GB monatlich komplett kostenlos

Profilbild von Cedric Litzki Cedric Litzki
2 Minuten
Wir berichten ziemlich häufig über gute Tarifangebote. Dieses hier hat aber sogar uns verwundert. Denn: Du bekommst für sechs Monate einen 5G-Tarif samt Allnet-Flat und 20 GB geschenkt! Und anschließend kannst du den Tarif sogar einfach wieder kündigen.
SIM-Karte und ein Smartphone liegen auf einem Tisch, daneben der Hinweis auf einen Gratis-Tarif
Neuer Gratis-Tarif: Sechs Monate komplett kostenlos surfen und telefonieren?!Bildquelle: justyle / Shutterstock.com / inside digital
Vollkommen unverbindlich kannst du dir in der neuen Christmas Aktion von simyo einen 20 GB starken 5G-Tarif für sechs Monate komplett gratis sichern. Da der Mobilfunkvertrag monatlich kündbar ist, landest du nicht mal in der Kostenfalle, sondern kannst anschließend einfach wieder kündigen. Doch wie geht das überhaupt?

simyo S Treue-Aktion
simyo S Flex 4,99 €
Monatlich kündbarer 5G-Tarif mit 20 GB und Allnet-Flat. Grundgebühr beträgt 4,99 Euro im Monat, zum Start werden einmalig 19,99 Euro Anschlusspreis fällig. Durch ein monatlich ausgezahltes Cashback zahlt man für die ersten 6 Monate aber maximal 1 Cent! Danach kann man kündigen.
4,99 € bei simyo

So funktioniert der Gratis-Tarif

Möglich macht das Ganze eine Cashback-Aktion von simyo. Insgesamt 49,92 Euro Cashback (aufgeteilt auf die ersten sechs Monate á jeweils 8,32 Euro Gutschrift) sorgen dafür, dass du die Monatsgebühr in Höhe von 4,99 Euro sowie den einmaligen Anschlusspreis (19,99 Euro) komplett ausgleichen kannst. Heißt für dich: Du musst zwar zum Start und monatlich erstmal etwas zahlen, bekommst das Geld aber flott wieder. Für dich ist der Tarif also wirklich komplett gratis!

So zumindest das Werbeversprechen. Wenn man das Ganze durchrechnet, fällt jedoch auf, dass man vielleicht dennoch etwas draufzahlen muss. Aber keine Panik: Es wäre nur 1 Cent! Denn nach Ablauf der sechs Monate hast du insgesamt 49,93 Euro gezahlt (6 × 4,99 + 19,99), bekommst aber ja „nur“ 49,92 Euro Cashback. Aber seien wir mal ehrlich: 1 Cent für sechs Monate 5G-Mobilfunk mit 20 GB und Allnet-Flat wären trotzdem lächerlich günstig! Es ist jedoch auch gut möglich, dass simyo hier nur einen Rundungsfehler in der Rechnung hat, und du am Ende wirklich keinen einzigen Cent zahlen musst. Weiter unten in den Fußnoten ist zudem auch plötzlich von 50-Euro-Cashback die Rede. So oder so: Das Angebot ist ein No-Brainer, egal, ob man nun einen oder keinen Cent zahlt.

Das alles steckt im Gratis-Tarif

Doch was bietet dir der Tarif überhaupt? Wir haben dir hier zum Abschluss alle wichtigen Tarif-Infos mal kurz zusammengefasst.

  • 20 GB im 5G-Netz von O2 (50 MBit/s)
  • Allnet-Flat für Telefonie und SMS
  • Kostenloses EU-Roaming
  • Monatlich kündbar
  • Anschlusspreis einmalig 19,99 Euro
  • Monatlich 4,99 Euro Grundgebühr
    → Durch Cashback zahlst du für die ersten 6 Monate maximal 1 Cent!
glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Bildquellen

  • bildschirmfoto-2025-12-12-um-15.27.03: simyo
  • neuer-gratis-tarif-sechs-monate-komplett-kostenlos-surfen-und-telefonieren: justyle / Shutterstock.com / inside digital
