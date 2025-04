Nur kurze Zeit: Vorwerk reduziert Akku-Fenstersauger deutlich

Fensterrahmen schützen, Eimer schleppen, Fensterwischer befeuchten, Glasscheiben säubern und abziehen – mit herkömmlichen Haushaltsprodukten ist die Fensterreinigung ein ganz schönes Unterfangen. Das geht aber auch deutlich komfortabler und schneller. Der Kobold VG100+ erledigt nämlich gleich mehrere Schritte in einem. Wie genau das geht und was du sonst noch wissen musst, erfährst du hier.

Kobold VG100+ Flächenreiniger: Darum ist das Haushaltsgerät so eine große Hilfe

Anstatt Eimer, Wischer und Abzieher aus dem Schrank zu holen, erledigt der Kobold VG100+ Flächenreiniger die gesamte Reinigung mit nur einem Gerät. Fenster, Fliesen und andere glatte Oberflächen werden in einem Arbeitsgang befeuchtet, gesäubert und anschließend trocken gesaugt. Das spart nicht nur Zeit, sondern macht den Fensterputz auch deutlich komfortabler. Selbst Schranktüren oder Glastische bringst du damit im Handumdrehen wieder zum Glänzen.

Mit einer Aufladung hält der Akku zudem bis zu 30 Minuten. Da ein normal großes Fenster in ein bis zwei Minuten sauber ist, kommst du in der Regel problemlos damit aus. Möchtest du außerdem auch höher gelegene Oberflächen erreichen können, kannst du dir noch einen praktischen Teleskopstiel dazukaufen. Bei hohen Fenstern und Spiegeln sparst du dir somit den Aufstieg auf eine Leiter.

Ein besonders cleveres Feature: Das Schmutzwasser wird direkt in einen separaten Behälter abgesaugt, sodass kaum unschöne Rückstände an den Fensterrahmen zurückbleiben. Das reduziert die Arbeit erheblich, da du nicht erst Zeitungspapier auslegen oder im Nachgang jedes Mal die Rahmen komplett säubern musst. Frisches Wasser und Reinigungsmittel füllst du in einen separaten Tank, wodurch du dir auch den zusätzlichen Eimer sparst. Zudem lässt sich das Mikrofasertuch mühelos per Klettverschluss austauschen und anschließend bequem in der Waschmaschine reinigen. Das hat uns im Test besonders gut gefallen, ebenso wie die gute Verarbeitung und das leichte Gewicht des Fenstersaugers.

40 Euro günstiger: Nur für begrenzte Zeit!

Vorwerk reduziert den Kobold VG100+ Flächenreiniger nun um satte 40 Euro, sodass nur noch 229 statt 269 Euro auf der Rechnung stehen. Für Vorwerk-Produkte ist das ein ordentlicher Rabatt. Allzu lange solltest du aber nicht warten. Den Akku-Fenstersauger holst du dir laut Vorwerk nur noch bis zum 27. April zum Aktionspreis.