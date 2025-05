Viele träumen davon, endlich einen Dyson zu besitzen – stylisch, leistungsstark und bekannt für smarte Technik. Doch die hohen Preise schrecken oft vom Kauf ab. Dank einer aktuellen Aktion bei MediaMarkt ist jetzt Schluss damit: Unter dem Motto „Dyson Power Deals“ bekommst du ausgewählte Haushaltsgeräte des beliebten Herstellers deutlich günstiger – und zwar nur für begrenzte Zeit.

Mehr als 30 Prozent Rabatt auf den Dyson V12 Detect Slim Absolute

Besonders spannend ist der Dyson V12 Detect Slim Absolute, ein Akkusauger der Oberklasse mit cleveren Features und stylischem Design. Im Rahmen der Aktion kostet er aktuell nur noch 479 statt 699 Euro (UVP) – das entspricht einem satten Rabatt von 31 Prozent. Laut Preisvergleich ist das derzeit der beste Preis am Markt. Und weil MediaMarkt dir kostenlosen Versand bietet, lohnt sich der Deal zusätzlich.

→ Jetzt bei MediaMarkt zuschlagen!

Darum ist der Dyson V12 Akkusauger eine gute Wahl

Was der Dyson V12 kann? Eine ganze Menge. Mit einer Saugleistung von 150 AW entfernt er auch tief sitzenden Schmutz aus Teppichen, Polstern und Ritzen. Die Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten erlaubt dir weiterhin, auch größere Wohnungen oder sogar ein Einfamilienhaus ohne Unterbrechung zu reinigen. Ein echtes Highlight ist außerdem der präzise Lichtstrahl, der selbst feinste Staubpartikel sichtbar macht. So siehst du, wo noch was zu tun ist – und dein Boden wird wirklich sauber. Zusätzlich passt sich die Saugleistung dank eines integrierten Sensors automatisch an die Verschmutzung an. Du musst also nichts mehr manuell einstellen, sondern kannst dich einfach auf ein gutes Ergebnis verlassen.

Ein weiteres Plus: Die spezielle Konstruktion der Bodendüse sorgt dafür, dass sich Haare kaum noch verfangen. Damit ist der Sauger auch ideal für Haustierbesitzer. Das LC-Display am Gerät zeigt dir zudem jederzeit die wichtigsten Infos wie Akkustand, Saugmodus oder Wartungshinweise an. Und wenn der Staubbehälter voll ist? Kein Problem – dank eines praktischen Hebels entleerst du ihn, ohne den Schmutz berühren zu müssen. Das ist besonders hygienisch und ideal für Allergiker.

Mit im Paket ist ebenfalls jede Menge Zubehör, das dir die Reinigung in jeder Ecke deines Zuhauses erleichtert. Neben der Bodendüse mit Stauberkennung und der Motorbar-Bodendüse, die speziell gegen Haarverhedderung entwickelt wurde, bekommst du eine Kombizubehör-Düse, eine Fugendüse für enge Stellen und eine Haardüse, die besonders gut für Polstermöbel geeignet ist.

Ein Flex-Adapter sorgt zudem für mehr Bewegungsfreiheit beim Saugen schwer zugänglicher Stellen. Und die Wandhalterung mit Ladefunktion hilft dir, das Gerät platzsparend aufzubewahren. Darüber hinaus ist der Dyson Akkusauger hierdurch jederzeit einsatzbereit für die nächste Reinigung.

Bei der aktuellen MediaMarkt-Aktion lassen sich noch mehr starke Dyson-Schnäppchen machen. Schau doch einfach mal auf der Übersichtsseite vorbei.

