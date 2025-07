Vorwerk startet Riesen-Ausverkauf - inklusive Gratis Thermomix?!

Vorwerk ist vor allem für die beliebten Kobold-Akkusauger und dem Klassiker, dem Thermomix, bekannt. Letzteren bekommst du während der Summer Week zwar nicht günstiger, mit etwas Glück kannst du ihn aber kostenlos abgreifen – dazu später mehr. Im Fokus der Rabattaktion stehen eigentlich aber die Akkusauger sowie das passende Zubehör der Marke. Aktuell gibt es also verschiedene Vorwerk-Bundles zum absoluten Sonderpreis. Wir stellen dir die Highlights mal genauer vor.

Die spannendsten Deals der Summer Week + Chance auf gratis Thermomix

Ordentlich sparen kannst du bei Vorwerk in der Woche vom 7. bis zum 14. Juli. Zusätzlich zu den Rabatten startet Vorwerk noch ein spannendes Gewinnspiel. Um daran teilzunehmen, musst du während der Summer Week zuschlagen und etwas kaufen. Extrakosten entstehen nicht für dich. Der Mehrwert ist aber enorm.

Besteht dein Warenkorb ausschließlich aus Kobold-Produkten, landest du nämlich automatisch im Lostopf für einen von drei Thermomix TM7. Kaufst du etwas von Thermomix, nimmst du an der Verlosung von einem VK7 inklusive EB7 und SP7 teil. Gemischte Warenkörbe nehmen an beiden Verlosungen teil. Die Summer Week lohnt sich daher gleich doppelt für dich. Du profitierst nicht nur von starken Bundle-Angeboten, sondern hast auch noch eine Chance auf schicke Gewinne. Hier kommen die Highlights der Aktion:

→ Hier geht’s zur Summer Week

Vom 7. bis zum 14. Juli läuft die Vorwerk Summer Week

Testsieger zum Megapreis: VR7 Saugroboter mit Absaugstation

Der Kobold VR7 hat sich im Jahr 2023 die Note 2,1 von der Stiftung Warentest verdient. Und auch heute, rund zwei Jahre später, kann sich der Roboter noch sehen lassen, vor allem zum aktuellen Sonderpreis. Der Saugroboter eignet sich für Hartböden und Teppiche gleichermaßen. Seine intelligente Navigation steuert ihn sicher durch deine Wohnung. Insgesamt kannst du fünf Grundrisse erstellen lassen, sodass er sich selbst für große Wohnungen oder Häuser mit mehreren Stockwerken eignet. Aber keine Sorge: Vor Treppen macht er halt. Hindernisse wie Socken oder herumliegendes Spielzeug erkennt er selbst bei Dunkelheit und passt seine Route dann einfach entsprechend an.

Testsieger: Der VR7 samt Absaugstation von Vorwerk

Der VR7 ist elf Zentimeter schlank und verschwindet auch unter Möbeln. Dank seiner D-Form soll er vor allem in den Ecken deiner Wohnung besonders gründlich saugen können. Mit einer Akkuladung reinigt er bis zu zwei Stunden am Stück. Nach getaner Arbeit oder bei niedrigem Akkustand findet er seinen Weg von allein zurück in die Absaugstation RB7 – die natürlich direkt mitgeliefert wird. Dort entleert er seinen Staubbehälter, den du bis zu 60 Tage lang nicht manuell leeren musst. Wie erwähnt bekommst du den Roboter inklusive Absaugstation jetzt für 999 Euro.

VK7 mit EB7 und SP7: Bei diesem Angebot sparst du doppelt

Auch der beliebte Akkusauger VK7 profitiert von einem zusätzlichen Rabatt. Die Kombination mit der Elektrobürste EB7 und dem Saugwischeraufsatz SP7 bekommst du normalerweise für 1.610,80 Euro. Aktuell gibt es das Bundle für 1.499 Euro, während der Summer Week rutscht der Preis auf 1.449 Euro! Zusätzlich packt dir Vorwerk noch einen 150 Euro Aktionsgutschein mit ins Paket, den du dann für weiteres Zubehör ausgeben kannst.

Der VK7 hat uns in Kombination mit Elektrobürste und Saugwischeraufsatz in unserem Test komplett überzeugt. Und damit sind wir nicht allein: Auch die Stiftung Warentest hat das Bundle als Testsieger gekürt. Kein Wunder, denn mit nur einem Gerät bekommst du den kompletten Haushalt erledigt. Alles, was du tun musst, ist, die Aufsätze zu wechseln.

Für jeden Einsatz gewappnet: Düsen-Set von Vorwerk

Wenn du deinen Vorwerk-Sauger um einige Düsen erweitern möchtest, darfst du das Summer Week Angebot zum vierteiligen Düsen-Set nicht verpassen. Dieses besteht unter anderem aus der Softdüse SD15, die du für empfindliche Kronleuchter oder Deckenlampen verwenden kannst. Hinzu kommt die VD15-Variodüse, die mit einem flexiblen Gelenkaufsatz auch um Ecken herumsaugen kann.

Weiterhin enthalten ist die FD15-Flexodüse. Sie eignet sich für Ritzen, Fugen und Textilien. Auch den Autoinnenraum bekommst du hiermit krümelfrei. Zu guter Letzt packt dir Vorwerk noch das TR15-Teleskoprohr ins Paket – perfekt für Spinnenweben an der Decke. Aber Achtung: Um die Variodüse und die Flexodüse mit dem VB100 verbinden zu können, benötigst du noch den SB100 Saugschlauch. Die Düsen sind allerdings auch mit anderen Kobold-Modellen kompatibel.

Während der Summer Week kannst du dich komplett mit Vorwerk-Geräten eindecken und sparst dir einiges. Das Gewinnspiel ist noch ein zusätzlicher Anreiz, denn wer weiß, vielleicht gehörst du ja zu den glücklichen Gewinnern eines Thermomix TM7. Neben den hier aufgeführten Highlights gibt es noch einige weitere Vorwerk-Schnäppchen, die du dir nicht entgehen lassen solltest.

