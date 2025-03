Kostenloser Vodafone-Tarif für alle: Mit 5G & 20 GB pro Monat - komplett gratis

Ein 5G-Tarif mit ordentlich Datenvolumen im starken Vodafone-Netz – und das auch noch komplett kostenfrei? Genau das verspricht die aktuelle CallYa-Aktion des Netzbetreibers. Doch was hat es damit auf sich und warum hat Vodafone das überhaupt nötigt? Diese und weitere Fragen klären wir in unserem Artikel.

Vodafone verschenkt 3 Monate – ohne langen Vertrag

Hinter der Aktion, die bis in den April hinein gültig ist, steckt eine Promo für die Prepaid-Tarife der CallYa-Serie. Immer schon besonders bei den CallYa-Tarifen ist, dass sie einmalig nichts kosten – obwohl sie monatlich kündbar sind. Den Tarif CallYa M, um den es bei der Aktion geht, kannst du hier also kostenfrei bestellen – sogar als eSIM.

Nun kommt der Promo-Trick: Pro 4 Wochen würde die Option nämlich je 14,99 Euro kosten. Bei der Erstbestellung über diese Seite kannst du aber einen Code eingeben. Der lautet BONUS45 und erwirkt ein Startguthaben in Höhe von ebenjenen 45 Euro. Damit kannst du drei Mal buchen und so knapp drei Monate ohne Kosten surfen, telefonieren und Co.

Erst danach würde der Tarif in den regulären Preis fallen und das Konto muss aktiv befüllt werden. Du kannst aber monatlich kündigen beziehungsweise den Prepaid-Tarif auslaufen lassen und dann keiner weiteren Schuldigkeit unterliegen.

Der Tarif hat vollwertigen 5G-Zugang mit maximal möglichem Download-Speed. Die Allnet-Flat fürs Inland ist mit dabei. Im M-Tarif gibt’s fürs EU-Ausland aber „nur“ 500 Minuten beziehungsweise SMS je Buchungszyklus. In der Regel verschmerzbar, aber für manche Fälle dann doch ein No-Go. Als eSIM kannst du binnen weniger Minuten nach Bestellung loslegen, die klassische SIM per Post dauert einen bis zwei Werktage nach erfolgter Bestellung.

Tarif-Kracher erklärt: So kommst du dran

In wenigen Schritten erklärt:

Tarif über diese Seite bestellen Unter „Hast du einen Gutschein-Code?“ den Code BONUS45 eingeben SIM per Post oder eSIM auswählen Daten eingeben, E-Mail-Adresse verifizieren und Kundenkonto eröffnen

Möglich ist die Teilnahme übrigens auch für bestehende Vodafone- oder Otelo-Kunden. So lohnt sich der Tarif also nicht nur für Neu-, sondern auch Bestandskunden.

Vodafone: CallYa-Tarif mit 45 Euro Guthaben nutzen.

Vodafone spricht hier in der Regel von drei Monaten kostenfreier Nutzung. Streng genommen sind es „nur“ drei Mal 28 Tage, da der Tarif eine jeweilige Laufzeit von eben vier Wochen und nicht vollen Monaten hat. Klingt kleinkariert, hat aufs Jahr gerechnet mit 13 statt 12 Buchungen, insgesamt eine mehr als beim Laufzeittarif.

Vollwertiger Tarif komplett gratis – was hat Vodafone davon?

Naheliegende Frage, einfache Antwort: Daten. Vodafone legt diese oder ähnliche Aktionen zwei- bis dreimal im Jahr auf. Kunden kommen in Scharen – und gehen nach drei Monaten auch wieder in Scharen. Ein paar bleiben aber immer übrig. Die sind fortan bleibende Vodafone-Kunden und erhalten so aus Konzernsicht ein Einfallstor in weitere Produkte des Anbieters.

Auch wenn das kein Selbstverständnis, sondern eine Wette auf die Zukunft ist – Vodafone hat die Aktionen schon zu oft aufgeboten, als dass sie sich überhaupt nicht lohnen würde. Hinzu kommt – ganz pragmatisch – dass Vodafone die im Zuge der Aktion geschalteten SIM-Karten auch aktiv schaltet. Damit lassen sich Kunden und Zugangszahlen aufhübschen, auch wenn das im großen Stil vermutlich gar nicht ins Gewicht fällt. Für Außendarstellung ist das jedoch sicher kein Nachteil.

Die Aktion läuft zudem direkt bei Vodafone selbst, es ist also kein Dritter beteiligt, mit denen sich der Anbieter etwaige Aufwände oder Provisionen teilen müsste. Für dich als Kunden bedeutet das aber umgekehrt auch, dass keine weitere Partei beteiligt ist. Die Daten bleiben also isoliert.

Der M-Tarif soll in den Vordergrund – anderer Tarif gestrichen

Ein weitere Aspekt ist eine Umstrukturierung in der CallYa-Familie. Ähnliche Aktionen gab es in der Vergangenheit nämlich immer rund um den etwas größeren Tarif CallYa Digital. Den hat Vodafone jetzt aber aus dem Portfolio gestrichen. An seine Stelle rückt quasi der M-Tarif, der ab dem 9. April mehr Datenvolumen bekommt. Trotzdem oder gerade deshalb lohnt es sich, jetzt noch die Gratis-Aktion mitzunehmen. Denn die ist am 9.4. vorbei. Vodafone lenkt durch die Aktion den Fokus also gerade rechtzeitig auf die CallYa-Tarif-Familie.

Zugreifen oder Finger weg?

Um sich den Gratis-Tarif der CallYa-Serie zu sichern, musst du Vodafone also regulär mit Daten füttern. Immerhin – anders als beim Tarif CallYa Digital ist eine IBAN keine Pflicht. Willst du das für den Zweck eines 3-Monats-Tarifs nicht, dann ist der Tarif für dich auch nicht nutzbar.

CallYa-Tarif gratis – vergiss nicht den Gutscheincode einzugeben

Wer abwägt und sich für den Deal „Daten gegen Tarif“ entscheidet, der eröffnet ein reguläres Kundenkonto bei Vodafone und bucht den Tarif. Ob du nach drei Monaten dabeibleibst, bleibt dir überlassen. Das Startguthaben ist danach aber aufgebraucht. Weiterer Spartrick: Wer seine Rufnummer mitnimmt, bekommt nochmal 10 Euro gutgeschrieben und ist dann auch im vierten Monat zumindest günstiger dabei.

Regulär Aufgeladen wird dein Prepaid-Guthaben nach Ablauf der 3 Monate (und sofern du dabeibleiben willst) per App, Guthabenkarte aus dem Handel, Guthaben-Transfer oder klassisch via Überweisung.

→ Hier geht’s zur Aktion direkt bei Vodafone

Laut Kleingedrucktem auf der Aktionsseite gilt die Promo mit den 45 Euro Guthaben noch bei Bestellung des Tarifs bis spätestens 9. April.

