Peugeot E-3008 vorgestellt: Premiere für mehr Reichweite

Große Neuigkeiten aus dem Hause Stellantis: der Peugeot 3008 wird (vollständig) elektrisch. Am Dienstag wurde das neue SUV-Modell im C-Segment unter dem Namen Peugeot E-3008 in Sochaux offiziell vorgestellt. Drei Varianten des rund 4,5 Meter langen und 1,6 Meter hohen E-Autos werden zur Wahl stehen, wenn es im Februar kommenden Jahres in den Handel kommt. Neben einem Basismodell wird es auch eine Allrad-Variante (Dual Motor AWD) zu kaufen geben, flankiert von einer besonders reichweitenstarken Ausführung (Long Range).

Neuer Peugeot E-3008: Bis zu 320 PS und maximal 160 kW Ladeleistung

Während das Basismodell des neuen Peugeot E-3008 auf eine Leistung von 157 kW (210 PS) kommt, sind beim Allradler sogar 240 kW (320 PS) abrufbar. Das Reichweiten-Modell bringt es auf 170 kW (230 PS) und ist in der Lage nach WLTP-Standard bis zu 700 Kilometer weit zu fahren. Bei den beiden anderen Modellen ist schon bei 525 Kilometern Schluss. Auf der Langstrecke dürften allerdings je nach Modell 100 bis 150 Kilometer weniger realistisch sein.

SUV-Gene sind beim Peugeot E-3008 insbesondere in der Frontansicht unübersehbar.

Eine Wiederaufladung des Energiespeichers ist über den On-Board-Charger serienmäßig mit 11 kW, optional auch mit 22 kW möglich. An einer Schnellladesäule verspricht Peugeot bei seinem neuen Elektro-SUV mit Fließheck unter optimalen Bedingungen eine Ladeleistung von bis zu 160 kW. Alles auf Basis eines 400-Volt-Systems und unter Nutzung einer Lithium-Ionen-Batterie mit einer chemischen Zusammensetzung aus NMC (Nickel, Mangan und Kobalt). Eine Wärmepumpe ist ebenfalls an Bord.

Die nutzbare Akkukapazität liegt bei 73 kWh respektive 98 kWh bei der Long-Range-Ausführung. Die Energierückgewinnung (Rekuperation) beim Segeln oder Bremsen lässt sich in drei Stufen über Schaltwippen hinter dem Lenkrad einstellen, bis zu vier Fahrmodi (Normal, Eco, Sport, [4WD]) sind auswählbar. Und natürlich fehlt es auch an zahlreichen Assistenzsystemen wie einer adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage, einem halb-automatischen Spurwechselassistenten oder einem Spurhalteassistenten mit Lenkeingriff nicht.

Aerodynamisches Gesamtpaket mit flachem Heckspoiler.

Bis zu 180 km/h sind möglich

Eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt den beiden Varianten mit Frontantrieb laut Angaben des französischen Herstellers in knapp 9 Sekunden. Das Allrad-Modell schafft den gleichen Sprint in 6,4 Sekunden und lässt sich auf bis zu 180 km/h beschleunigen. Bei den beiden anderen Modellen ist schon bei 170 km/h Schluss. Der Radstand fällt mit 2,7 Metern kompakt aus. Bei der Radgröße haben Käufer des E-Autos die Wahl zwischen 19 und 20 Zoll. Den Wendekreis gibt Peugeot mit nur 10,6 Metern an.

Im Innenraum sorgen nicht nur ein kompaktes (serienmäßig beheiztes) Multifunktionslenkrad und eine in acht Farben einstellbare LED-Ambientebeleuchtung für Aufsehen, sondern je nach Ausführung auch ein leicht zum Fahrer hin gebogener, 21 Zoll großer Panoramabildschirm des neuen Peugeot Panorama i-Cockpit. Er erstreckt sich durchgehend vom linken Ende des Armaturenbretts bis zur Mittelkonsole. Ergänzend dazu lässt sich auch ein Head-up-Display nutzen.

Das Interieur des neuen Peugeot E-3008 zeichnet ein modernes Design aus.

In der Mitte des Armaturenbretts befinden sich die sogenannten Peugeot i-Toggles. Dabei handelt es sich um vollständig anpassbare berührungsempfindliche Tasten. Sie lassen sich so programmieren, dass sie schnellen Zugriff auf zehn favorisierte Funktionen bieten. Etwa das Anrufen eines favorisierten Kontakts, das Starten der Navigation zu einem häufig verwendeten Ziel, das Einstellen des Radios auf einen favorisierten Sender oder das Einstellen der idealen Temperatur der Klimaanlage.

Was kostet der neue Peugeot E-3008?

Die Fertigung des Peugeot E-3008 wird ausschließlich im französischen Peugeot-Werk in Sochaux erfolgen. In Deutschland ist zudem die Bereitstellung einer Hybrid-Variante des neuen Peugeot 3008 vorgesehen. Zu Preisen gibt es noch keine Informationen. Aktuell verkauft Peugeot den 3008 ab 34.720 Euro (Benziner) respektive 39.870 Euro (Diesel). Ein Preis in Höhe von 55.000 Euro für die günstigste Elektroauto-Variante dürfte ein realistisches Szenario darstellen. Sechs Lackierungen stehen zur Wahl, die GT-Ausführung kommt zweifarbig mit glänzend schwarzem Dach zum Kunden.

Erhalten bleibt beim Peugeot E-3008 übrigens die charakteristische Lichtsignatur mit ihren drei Krallen. Die kompakt gehaltenen LED-Scheinwerfer und der Kühlergrill sind aber von Grund auf neu gestaltet. Wer sich für die GT-Variante entscheidet, darf sich sogar über neue Pixel-LED-Scheinwerfer freuen, die den Lichtkegel der Scheinwerfer automatisch an die Verkehrssituation anpasst und für eine optimale Ausleuchtung sorgt, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu stören. Gepäck findet im 520 Liter fassenden Kofferraum Platz.

Auffälliges Krallen-Design an den Scheinwerfern des Peugeot E-3008. Auch die Rücklichter sind durch Krallen-Design gekennzeichnet.

Nach Angaben von Peugeot wurde der Verbrenner des 3008 in den vergangenen sieben Jahren in 130 Ländern mehr als 1,3 Millionen Mal verkauft. An diesen Erfolg möchte man mit der vollständig elektrifizierten Ausführung natürlich anschließen. Der Peugeot E-3008 ist das erste Modell, das auf der neuen STLA Medium-Plattform von Stellantis basiert. Neben einer Ladezeit von etwa 30 Minuten (von 20 auf 80 Prozent) stellt der Automobilkonzern unter anderem Fahrspaß, Effizienz und vernetzte Dienste in Aussicht.