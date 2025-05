Rabatt-Schlacht bei E-Autos? Dieser Hersteller gewährt satten Preisnachlass

Die Autohersteller aus China sind mit großen Ambitionen nach Europa gekommen – und wurden hier von der Wirklichkeit eingeholt. Besonders deutlich zeigen sich die Schwierigkeiten bei Great Wall Motor (GWM), eigentlich eine Branchengröße in China. Im vergangenen Jahr schloss der Hersteller bereits seine Europa-Zentrale in München. In diesem Jahr wurden EU-weit bisher nur wenig mehr als 700 Fahrzeuge der angebotenen Ora-Modelle neu zugelassen. Dabei schlugen sich sowohl der Ora 03 als auch der Ora 07 in unseren Tests durchaus passabel.

Enormer Rabatt soll Verkäufe ankurbeln

Einer der großen Kritikpunkte am Ora 03 war – neben dem recht hohen Stromverbrauch – der Preis von fast 40.000 Euro. Um dem Kleinwagen doch noch zum Erfolg zu verhelfen, kopiert GWM nun die Strategie eines deutschen Herstellers und gewährt einen enormen Rabatt von rund 12.000 Euro. Ab sofort wird der Wagen in der Basisversion bereits für 26.990 Euro angeboten.

Dafür erhält der Käufer einen 126 kW starken Elektroantrieb, der mit einem 48-kWh-Akku verbunden ist und damit eine Fahrstrecke von bis zu 310 Kilometern am Stück absolvieren soll. Außerdem steht ein etwas größerer Energiespeicher mit einer Kapazität von 63 kWh zur Wahl, mit dem die Reichweite auf maximal 420 Kilometer gesteigert werden kann. Insgesamt besteht die Wahl zwischen fünf verschiedenen Varianten.

Ora 03 ist kein Schnäppchen

Allerdings dürfte der Preisnachlass, den GWM auf den Ora 03 gewährt, kaum zu einem Ansturm von Interessenten führen – denn günstig ist das E-Auto damit immer noch nicht.

Mit schlichten Modellen, die auf einem Verbrennungsmotor basieren, können die batterieelektrisch angetriebenen Fahrzeuge beim Verkaufspreis wohl nie konkurrieren. Allerdings haben sich die Verkaufspreise in dem Segment im vergangenen Jahr insgesamt nach unten bewegt, und auch andere Hersteller setzen auf kräftige Preisnachlässe. Der VW ID.3 Pure wird mittlerweile bereits ab 29.830 Euro angeboten, Kleinwagen wie der Renault 5 und der Fiat Grande Panda stehen für rund 25.000 Euro bei den Händlern.

Hinzu kommt, dass die stetig wachsenden Verkaufszahlen bei den batterie-elektrisch angetriebenen Fahrzeugen für ein wachsendes Angebot auf dem Gebrauchtmarkt sorgen. Selbst familientaugliche Autos finden sich mittlerweile bereits für weniger als 20.000 Euro. Und sie stehen ihren Benzin oder Diesel verbrennenden Pendants hinsichtlich der Zuverlässigkeit in nichts nach, im Gegenteil.