Checkliste: Diese Punkte solltest du bei der Autowahl beachten 

Die Entscheidung ist gefallen und du willst dir ein neues Auto kaufen. – Es gibt Limousinen, Hatchbacks, Familienautos, Coupés, SUVs, 4×4 und viele weitere Fahrzeugtypen. Diese unterscheiden sich in der Größe und im Platzangebot. Bei der Frage „Passt das Auto?“ solltest du dir nicht nur Gedanken über den Hersteller, das Modell und den Preis machen. Es gibt noch weitere Punkte, die zu beachten sind. Welche das sind, verraten wir dir hier.

Autowahl: Was ist dir wichtig an deinem neuen Auto?

Mit einem Auto kannst du im Stadtverkehr, auf der Autobahn oder sogar im Gelände unterwegs sein. Wofür du ein Auto benötigst, ist eine der wichtigsten Fragen. Denn um etwa die Kinder zur Schule zu fahren, reicht auch ein kleiner Transporter, anders Mini-Van genannt. Falls du jedoch Single bist und nur in der Stadt herumfährst, würde auch ein Kleinwagen genügen. Dieser hat nämlich einen geringen Verbrauch und nimmt nicht viel Platz ein.

Deswegen ist es umso wichtiger, sich nicht nur die Frage „Passt das Auto?“, sondern auch „Wofür werde ich das Auto benutzen?“ und die Frage „Wo werde ich entlangfahren?“ zu stellen. Hierbei solltest du auf Punkte wie Bauform, Fahrweise und Verbrauch achten.

Wo liegt deine Budget-Grenze?

Als Nächstes kommt die Budget-Frage ins Spiel. Einem Bericht der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) zufolge haben sich die Preise der Gebrauchtfahrzeuge auf einem hohen Niveau etwas entspannt. Ein Neuwagen ist teurer als ein gebrauchter. Hier ist es wichtig zu entscheiden, ob du einen Neu-, Jahres- oder Gebrauchtwagen suchst.

Falls du den Kaufpreis nicht auf einmal zahlen kannst, kannst du auch eine Finanzierung in Betracht ziehen. Der Pkw wird anhand einer monatlichen Rate abgezahlt und am Ende der Laufzeit gehört er dann dir. Jedoch solltest du dir darüber bewusst sein, dass du zudem die Kfz-Steuer und Versicherung zahlen musst.

Passt das Auto? – Antrieb und Getriebe

Vollelektrisch, alternativer Antrieb, Hybrid oder lieber doch einen klassischen Verbrenner? Das musst du dir ganz genau überlegen. Ein E-Auto bringt geringere Wartungskosten mit sich, denn es hat weniger Verschleißteile. Darüber hinaus wird einem Bericht der Bundesregierung ein rein elektrischer Pkw, der zwischen 2020 und 2025 erstmals zugelassen wurde, von der Steuer befreit. Der alternative Antrieb bringt jedoch auch seine Vorteile mit sich. Im Vergleich zu anderen ist deren Kraftstoff günstig und sie haben einen niedrigen Schadstoffausstoß.

Hybride Fahrzeuge bieten dir eine Mischung aus einem Verbrennungs- und Elektromotor. Somit kannst du rein elektrisch oder hybrid fahren. Zudem profitierst du auch hier von einem geringen Verbrauch. Ein vollgetanktes Diesel-Auto bringt dich nicht nur weiter als ein Benziner, er verbraucht auch weniger Kraftstoff. Abhängig vom Antrieb stellt sich jetzt auch die Frage, ob du Handschalter oder Automatikgetriebe fahren willst.

Was ist dir an deinem neuen Auto wichtig in puncto Ausstattung?

Wenn sich alles um die Frage „Passt das Auto?“ dreht, spielt die Außen- sowie Innenausstattung eine große Rolle. Heutzutage sind die meisten Neufahrzeuge mit einer Fülle an Sicherheits-Gadgets ausgestattet. Welche Assistenzsysteme für dich ein Muss sind, solltest du ebenfalls klar auflisten. Die Europäische Union hat festgelegt, dass ab dem 7. Juli dieses Jahres jeder Neuwagen über eine Blackbox, einen Tempomat, Notbremsassistent, Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarner verfügen muss.

In puncto Innenausstattung stellte sich die Frage, ob ein Head-up-Display, Sitzheizung, Klimaautomatik oder Glasdach ein Muss ist. Hat der Pkw viel an Ausstattung, macht sich das im Kaufpreis und häufig im Gewicht bemerkbar. Was für dich im Endeffekt wichtig ist, musst du selbst herausfinden.

Wo kannst du sonst noch sparen?

Um beim Kauf des neuen Autos zu sparen, kannst du einiges tun. Wenn du dich für ein eher neueres Modell interessierst, kannst du dir beispielsweise einen Vorführwagen beim Händler oder einen Jahreswagen, welche sich beispielsweise beim deutschen Autobauer Mercedes-Benz „Junge Sterne“ nennen, anschauen. Natürlich kannst du auch ein Auslaufmodell besichtigen. Hier kann es sein, dass dieser nicht mehr mit der neuesten Technik ausgestattet ist. Falls du von einer Vollausstattung träumst, kann diese auch später nachgerüstet werden. Viele Features kannst du für dein passendes Auto sogar selbst einbauen.

