TÜV: Mit diesen Tipps holst du dir die Plakette

Das Auto wird von vielen täglich oder wenigstens wöchentlich genutzt, um von A nach B zu gelangen. Doch falls dein Auto keine gültige TÜV-Plakette hat, kann es schnell zu einer Strafe kommen. Die TÜV-Plakette – jedes Auto hat sie auf dem hinteren Kennzeichen kleben – belegt, dass dein Fahrzeug ohne gefährliche Mängel und vorschriftsgemäß ist. Zudem zeigt sie den fälligen Zeitraum für die sogenannte Hauptuntersuchung (HU) an. Sollte dieser jedoch schon seit zwei Monaten abgelaufen sein, musst du mit einem Bußgeld rechnen. Die Strafe für das Fahren ohne TÜV kann dich bis zu 60 Euro und einen Punkt in Flensburg kosten. Mit ein paar Handgriffen kannst du selber dafür sorgen, dass du die Plakette bekommst – auch wenn du früh genug dran bist.

Auto: Gute Reifen sorgen für eine sichere Fahrt

Für einen sicheren Betrieb deines Autos werden bei der HU Sicht- und Funktionsprüfungen durchgeführt. Unter anderem auch bei den Reifen. Hier kannst du vorab prüfen, ob die vorgeschriebene Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern an allen vier Reifen vorhanden ist und ob die Reifen gleichmäßig abgefahren sind. Stimmen Reifengröße und Reifenbezeichnung mit den im Fahrzeugpapier stehenden überein, kannst du die abgenutzten oder beschädigten Reifen abmontieren und die neuen Reifen sicher befestigen.

Falls die Reifen abgenutzt sind, kannst du dir etwa bei eBay unter „My Garage“ ein neues Kompletträder-Set bestellen. Dort findest du schnell alle passenden Teile oder Zubehör für dein Auto. Dafür kannst du entweder anhand der Herstellerschlüssel- und Typschlüsselnummer die passenden Teile für deinen Pkw suchen oder mithilfe der einzelnen Fahrzeugdetails.

TÜV – das Profil deiner Reifen kannst du leicht selbst überprüfen

Licht ist nicht nur in der Nacht wichtig

Das Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Blinklicht, Warnblinklicht, die Nebelscheinwerfer und das Bremslicht spielen eine große Rolle für die Sicherheit. Diese kannst du ganz leicht auf Beschädigungen untersuchen. Am besten geht das mit einer zweiten Person, die schaut, ob alle Lampen funktionieren. Sollte einer der Leuchtkörper defekt sein, musst du nicht direkt in die nächstgelegene Werkstatt fahren, sondern kannst sie mit ein paar einfachen Handgriffen auch selbst austauschen. Dafür solltest du dir am besten einen trockenen und hellen Platz suchen.

Vor dem Wechsel solltest du Zündung und Licht ausschalten. Da die Glühbirne sich stark erhitzen kann, solltest du nach der Fahrt ein paar Minuten warten, bis du sie wechselst. In der Zwischenzeit solltest du im Handbuch deines Fahrzeugs die Anleitung für den Ein- und Ausbau der Leuchtkörper heraussuchen. Nachdem du den Leuchtkörper freigelegt hast, solltest du die Ersatzbirne mit der Lampe vergleichen und dann wechseln. Abschließend schaltest du die Zündung wieder ein und überprüfst, ob das Licht funktioniert. Auf eBay kannst du dir Glühbirnen bereits ab etwa fünf Euro bestellen.

Schmieren deine Scheibenwischer?

Besonders wichtig ist die Verkehrssicherheit deines Fahrzeugs. Hier gilt: Ein sauberes ist ein sicheres Auto. Denn schon eine Autowäsche kann für eine freie und klare Sicht sorgen. Daher solltest du auch vor deiner nächsten Hauptuntersuchung unbedingt die Scheibenwischer überprüfen. Denn: Sind sie nicht intakt, können sie dich die Plakette kosten.

Scheibenwischer können mit der Zeit schmieren. Meist liegt es daran, dass sich viel Schmutz auf der Oberfläche gesammelt hat. Hier reicht es oft schon, mit einem feuchten Lappen über die Wischblätter zu wischen. Ein weiterer Grund könnte aber auch sein, dass sie einfach in die Jahre gekommen sind. Aufgrund der Witterung werden sie porös und fangen an zu schmieren. Dann kannst du sie nur noch erneuern. Doch beim Wechsel solltest du mit Sorgfalt vorgehen, denn wenn sich der Wischerarm versehentlich ungebremst einklappt, kann ein Sprung im Glas entstehen.

Bevor du anfängst, solltest du daher einen Lappen oder ein Handtuch auf die Scheibe legen. Im Handbuch deines Pkws kannst du herausfinden, ob eine Wartungspostion eingestellt werden muss, damit der Arm nicht ungewollt zurückschnellt. Aber nicht jedes Auto verfügt über diese Funktion. Die Wischerblätter werden generell mit einem Steck- oder Klemm-Mechanismus montiert. Um dir die Montage etwas zu erleichtern, kannst du den alten Wischer abnehmen und ihn in der gleichen Position neben den Wischerarm legen. So weißt du direkt, in welcher Richtung du den neuen Wischerarm anbringen musst. Damit das neue Wischerblatt während der Fahrt nicht wegfliegt, musst du es beim Anbringen einrasten hören. Zusätzlich kannst du auch noch alle weiteren Scheibenwischer überprüfen und sie bei Bedarf wechseln. Auf eBay kannst du dir Wischerblätter schon ab rund sechs Euro kaufen.

Auto-Kofferraum: Was gehört in den Verbandskasten?

Der Verbandskasten dient dazu, um im Notfall direkt vor Ort Hilfe leisten zu können. Doch was muss eigentlich drin sein? In Deutschland muss ein Erste-Hilfe-Set vorhanden sein. In diesem muss folgendes enthalten sein: ein Heftpflaster (5 m x 2,5 cm), vier Wundschnellverbände (10 cm x 6 cm), zwei Verbandspäckchen, zwei Beatmungsmasken (mindestens Typ 1), ein Verbandstuch (60 cm x 80 cm), sechs Kompressen (10 cm x 10 cm), drei Fixierbinden, ein Dreiecktuch, eine Rettungsdecke (210 cm x 160 cm), eine Erste-Hilfe-Schere, vier Einmalhandschuhe, eine Erste-Hilfe-Broschüre, zwei Feuchttücher zur Hautreinigung, ein 14-teiliges Fertigpflasterset und ein Verbandspäckchen K.

Der Verbandskasten selbst hat kein Mindesthaltbarkeitsdatum, jedoch haben einige Artikel eines. Diese solltest du vor deinem nächsten TÜV-Termin unbedingt überprüfen, ebenso wie die Vollständigkeit. Sollten sie abgelaufen sein, müssen sie ausgetauscht werden. Denn sonst entsprechen sie nicht mehr den Mindestanforderungen der DIN-Norm und du riskierst ein Bußgeld von bis zu zehn Euro. Und die neue TÜV-Plakette bekommst du dann ebenfalls nicht. Ohne viel Aufwand und Kosten kannst du dem jedoch vorbeugen. Ein komplett neuer Verbandskasten ist bei eBay bereits ab rund zehn Euro erhältlich.