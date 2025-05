Verrücktes E-Auto: Kompakt-SUV bunt wie ein Regenbogen

Erinnert sich noch jemand an den VW Polo Harlekin? Dabei handelte es sich zwischen 1995 und 1997 um das vielleicht bunteste Auto, das je produziert wurde. Rotes Dach, türkisfarbene Motorhaube, blauer Kotflügel vorn… farbenfroher ging es nicht. Eigentlich als amüsanter Marketing-Gag gedacht, verkaufte sich das Auto am Ende fast 4.000 Mal. Und jetzt wagt die VW-Tochter Skoda einen ähnlichen Spaß; mit einem anderen Ansatz. Der vor einem halben Jahr neu vorgestellte Skoda Elroq, für den nach Herstellerangaben bereits mehr als 55.000 Bestellungen eingegangen sind, steht jetzt als Konzeptfahrzeug als Elroq Respectline in einer ähnlichen bunten Form zur Besichtigung bereit.

Skoda Elroq Respectline: Bunter Vogel unter den E-Autos

Allerdings sind bei diesem E-Auto, das jetzt im Rahmen des Europäischen Monats für Vielfalt seine Premiere feierte, anders als beim Bunt-Polo nicht einzelne Komponenten des Fahrzeugs in unterschiedlichen Farben lackiert. Wie ein schimmernder Regenbogen sind die Farbverläufe von der Front bis zum Heck fließend. Ein echter Hingucker am Automobilmarkt und eine Hommage an Markenwerte wie gegenseitiger Respekt, Inklusion, Gleichberechtigung und faires Handeln.

Bunter Vogel: der Skoda Elroq Respectline.

Doch nicht nur hinsichtlich seines Exterieurs, das von Skoda-Mitarbeitern aus dem gesamten Unternehmen entworfen wurde, soll der Skoda Elroq Respectline überzeugen. Hier kommt zum Beispiel eine animierte LED-Beleuchtung in Regenbogenfarben am Frontgrill zum Einsatz. Auch bei der Innenausstattung setzt Skoda beim Elroq Respectline auf unverwechselbare Details. Denn beim Interieur setzt der Hersteller auf recycelte Materialien, Regenbogen-Stickereien auf den Sitzen und farbenfrohe Dekorelemente.

Sportlich mit Regenbogen-Akzenten: das Interieur des Skoda Elroq Respectline.

Unter anderem auch bei der Tour de France zu sehen

Zu sehen ist der Skoda Elroq Respectline zunächst am 9. Mai bei der Verleihung der Best Car Awards in Hamburg durch die Fachzeitschrift auto motor und sport. Anschließend wechselt das Auto nach Mlada Boledlav, wo am 10. Mai ein Firmen-Musikfestival stattfindet. Weitere Auftritte sind für den Sommer zum Beispiel beim Metronome Musikfestival in Prag, bei Prague Pride, beim Open-Air-Konzert der Tschechischen Philharmonie und im Rahmen der Tour de France geplant.

Dass es den Skoda Elroq Respectline wie den VW Polo Harlekin eines Tages auch als Sondermodell zu kaufen geben wird, ist derzeit nicht geplant. Das Basismodell des vollelektrischen Skoda Elroq kannst du ab 35.400 Euro kaufen.