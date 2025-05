Cowboy-Rückruf: Dieses Modell kann brechen

Qualitätsprobleme brachten in der jüngeren Vergangenheit eine Reihe von Pedelecs in Bedrängnis. Dementsprechend lässt der Rückruf von Cowboy aufhorchen. Das Unternehmen kündigt einen Rückruf des Modells C4 ST (Edition MR) an.

Aufgrund von Materialermüdung kam es bei einzelnen Rädern bereits nach einer Laufleistung von 2.500 Kilometern zu Rissen an der Schweißnaht die das Steuerrohr und das Unterrohr zusammenhält. Damit kann es zum Bruch des Rahmens kommen. Nach eigener Aussage wurde die Ursache für die Defekte auf Fehler während der Produktion zurückgeführt.

Um vorschnellen Rahmenbrüchen vorzubeugen, die zu Unfällen mit erheblichen Verletzungsrisiken führen können, sollen sämtliche C4-ST-Rahmen der Edition MR noch im Laufe des Jahres ausgetauscht werden. Dabei werden die Räder mit den höchsten Laufleistungen priorisiert.

Betroffene Kunden werden per App kontaktiert

Wer befürchtet, ein solches Rad zu besitzen, kann dies mit Hilfe der App überprüfen, die Cowboy für den Betrieb des E-Bikes zur Verfügung stellt. Die Information findet sich unter „Erweitert“ in den Einstellungen der App. Außerdem hat der Hersteller eine Maske zur Eingabe der Seriennummer auf seiner Website eingerichtet, mit der der Radtyp bestimmt werden kann.

Allerdings müssen die Betroffenen nicht selbst aktiv werden. Sie erhalten von Cowboy eine E-Mail und werden zusätzlich über die App informiert. Ihnen wird dabei ein Termin für einen Besuch in einer Werkstatt vorgeschlagen, bei dem der Rahmen kostenlos ausgetauscht wird. Auf diesen wird zudem eine neue Garantie von zwei Jahren gewährt.

Erinnerungen an Babboe werden wach

Der Hersteller betont zwar, dass der Rückruf freiwillig erfolgt. Allerdings sind auf Produktionsfehler zurückgeführten Mängel so gravierend, dass den Betroffenen von einer weiteren Nutzung ihrer Räder abgeraten wird.

An dieser Stelle scheint Cowboy aus dem Skandal um Babboe gelernt zu haben. Nachdem sich Beschwerden über vorschnell brechende Rahmen bei deren Lastenrädern häuften, mussten zunächst die niederländischen Verbraucherschutzbehörden eingreifen, bevor damit begonnen wurde, die Defekte zu beheben. Bis heute warten einige Besitzer von Babboe-Rädern noch auf den Austausch ihres Rads bzw. auf eine Entschädigung. Dem entsprechend stark hat der Ruf bei den potenziellen Käufern gelitten.