Große Namen: Neue Elektroautos sorgen für Aufsehen

Eines von mehreren komplett neuen oder großzügig überarbeiteten Modellen am Elektroauto-Markt ist der neue Corsa Electric, Nachfolgemodell des Opel Corsa-e. Künftig haben die Käufer des Kleinwagens die Wahl zwischen einem Modell mit 100 kW (136 PS), das es auf eine WLTP-Reichweite von bis zu 357 Kilometern bringt, und einem 115 kW (156 PS) starken Modell. Dann ist eine höhere WLTP-Reichweite von bis zu 402 Kilometern möglich, weil nicht ein 50 kWh-Akku zum Einsatz kommt, sondern ein 54 kWh großes Modell.

Opel Corsa Electric: Elektroauto in neuem Design

Auch optisch erlebt der neue Opel Corsa Electric eine Aufwertung – angepasst an die aktuelle Designsprache von Opel. Am auffälligsten ist wohl das schwarze Element an der Front (Opel Vizor), das die beiden Scheinwerfer miteinander verbindet. Zudem sind bei den Scheinwerfern künftig 14 statt acht LED-Elemente ansteuerbar. Im Innenraum besteht nicht nur Zugriff auf einen bis zu zehn Zoll großen Touchscreen, sondern optional auch auf ein volldigitales Cockpit, das auf der Snapdragon Cockpit Plattform aus dem Hause Qualcomm aufbaut.

Heckansicht des Opel Corsa Electric (2024).

Preise für den neuen Corsa Electric gibt es noch nicht. Auslieferungen sollen ab Ende des Jahres starten.

Peugeot e-2008 (2023): Mehr Leistung und mehr Reichweite

Neuigkeiten gibt es auch von anderen Marken aus dem Stellantis-Konzern. So hat etwa Peugeot den e-2008 (Test) erneuert und dem SUV ein Design-Update spendiert. Es gibt unter anderem eine neue Lichtsignatur mit drei vertikalen Lichtkrallen an der Front und am Heck zu bestaunen. Zudem wurde die WLTP-Reichweite von 341 auf 406 Kilometer erhöht. Möglich macht es neben Effizienz-Maßnahmen eine auch hier von 50 auf 54 kWh vergrößerte Batterie.

Facelift für den Peugeot e-2008 in der Ausführung des Jahres 2023.

Auch die Leistung steigt: von 100 auf 115 kW, also von 136 auf 156 PS. Eine Aufladung über den On-Bord-Charger ist serienmäßig mit 7,4 kW möglich, optional auch mit 11 kW. Schnellladungen sind mit bis zu 100 kW ausführbar. Eine Einführung des neuen Peugeot e-2008 ist in der zweiten Jahreshälfte geplant. Der Preis für das Basismodell dürfte dann oberhalb jener 41.000 Euro liegen, die aktuell für das Elektroauto-Modell Allure+ fällig werden.

Citroën ë-C4 bekommt ebenfalls ein Update

Bis zu 420 Kilometer weit kommen die überarbeiteten Kompaktklasse-Modelle des Citroën ë-C4 und ë-C4 X. Auch hier sorgt ein Upgrade der Batterie von 50 auf 54 kWh in Kombination mit einem neuen, effizienterem Motor für das Plus an Reichweite. Gleichzeitig legt die Leistung auf 115 kW (156 PS) zu, die maximal mögliche Ladeleistung verharrt hingegen bei 100 kW. Ein einphasiges 7,4 kW-Ladegerät ist Teil der Serienausstattung, dreiphasiges 11-kW-Laden gegen Aufpreis möglich. Die Details zu den Preisen und Ausstattungsniveaus für den deutschen Markt werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Citroën ë-C4 X (2023): Mehr Leistung und eine höhere Reichweite.

Skoda Enyaq L&K: Neues Elektroauto-Spitzenmodell

Erst vor wenigen Wochen hatten wir die Möglichkeit, den Skoda Enyaq Coupé RS iV ausführlich in einem Testbericht zu präsentieren. Jetzt kündigt sich ein neues Modell von diesem Elektroauto in einer klassischen SUV- und in einer Coupé-Ausführung an. In der Version Laurin & Klement bietet der Stromer neben einer Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h auch eine Leistung von 210 kW (286 PS) und eine WLTP-Reichweite von 570 Kilometern. Eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h ist nach Herstellerangaben in 6,6 Sekunden möglich.

Als Referenz auf die große Tradition des Unternehmens trägt diese Variante den Namen der beiden Gründerväter Václav Laurin und Václav Klement. Neben einer Version mit Heckantrieb (Enyaq L&K 85) wird es auch ein Modell mit Allradantrieb (Enyaq L&K 85x) geben. Den neuen Antriebsstrang hatte Skoda-Mutter Volkswagen im April für den neuen Volkswagen ID.7 vorgestellt. Jetzt findet er auch Einzug im Škoda Enyaq – künftig auch in weiteren Modellen der Baureihe, wie es in einer Mitteilung heißt.

Skoda Enyaq L&K in der SUV- (links) und Coupé-Variante.

Auf Kundenwunsch haben die Entwickler der tschechischen Automarke ein Temperaturmanagement für die Batterie integriert, das auch die Daten des Navigationssystems nutzt. Diese Funktion optimiert die Ladeleistung selbst bei kalten Temperaturen. Eine Aufladung auf 80 Prozent der maximal möglichen Kapazität soll in weniger als 30 Minuten gelingen. Details zur Markteinführung und Preise lässt Skoda für die beiden neuen L&K-Varianten derzeit noch offen.

Neuer BMW i5 eDrive 40 angekündigt

Sportliche 193 km/h Spitze, bis zu 582 Kilometer WLTP-Reichweite und eine maximale Systemleistung von 250 kW (340 PS) verspricht der neue BMW i5 eDrive 40. Eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h soll nach Angaben des Herstellers mit dieser Elektroauto-Limousine in 6,0 Sekunden möglich sein. Das reicht dir nicht? Dann kannst du dich alternativ für den neuen BMW i5 M60 eDrive entscheiden. Hier gelingt die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h sogar in 3,8 Sekunden, verspricht der bayerische Automobilhersteller und stellt gleichzeitig 442 kW (601 PS) Leistung und 230 km/h Höchstgeschwindigkeit in Aussicht.

Serienmäßig ist Wechselstrom-Laden der 81,2 kWh großen Batterie (Nettowert) mit bis zu 11 kW und optional mit bis zu 22 kW möglich. Gleichstrom-Laden an einer öffentlichen Schnellladesäule soll sogar unter optimalen Bedingungen mit bis zu 205 kW möglich sein. So lässt sich in zehn Minuten eine zusätzliche Reichweite von bis zu 156 Kilometern nachladen. Eine neue Funktion namens MAX RANGE erhöht die Reichweite um bis zu 25 Prozent durch Begrenzung von Leistung und Geschwindigkeit sowie Deaktivierung von Komfortfunktionen. Plug & Charge macht die Hinterlegung von bis zu fünf Fahrstromverträgen möglich. So erfolgt an öffentlichen Ladesäulen eine automatische Authentifizierung.

BMW i5 eDrive40: die neue Business-Limousine.

Eine Markteinführung der neuen Business-Limousinen in Deutschland ist für Mitte Oktober dieses Jahres geplant. Der BMW i5 eDrive 40 soll dann mindestens 70.200 Euro kosten. Ein Preis für das M-Modell des elektrischen i5 ist noch nicht bekannt. Im Jahr 2024 soll es aus dem i5-Kosmos noch ein weiteres Allrad-Modell und einen Kombi zu kaufen geben.

Ford bringt E-Tourneo als Elektroauto-Van

Und auch Ford geht mit einem futuristischen Elektroauto an den Start: dem Ford E-Toureo Courier. Das fünfsitzige Multi-Funktionsfahrzeug wird dem Volkswagen ID.Buzz Konkurrenz machen, wohl aber erst gegen Ende 2024 auf den Markt kommen. Einige technische Details hat Ford zu seinem 4,40 Meter langen E-Van mit SUV-inspiriertem Design trotzdem schon verraten. Das von Grund auf neu entwickelte Fahrzeug soll mit einem großzügigen Raumangebot und einer hohen Alltagstauglichkeit überzeugen.

Beispielhaft nennt Ford in einer Mitteilung in diesem Zusammenhang umklappbare Rücksitze, was den komplikationslosen Transport von Fahrrädern möglich machen soll. Im Innenraum kommt unter anderem ein 12 Zoll großer Touchscreen zur Steuerung des Entertainment– und Kommunikationssystems Ford Sync 4 zum Einsatz. Außerdem ist über Android Auto und Apple CarPlay eine drahtlose Smartphone-Integration möglich.

Der Motor liefert eine Leistung von 100 kW (136 PS), Energierückgewinnung (Rekuperation) steht in mehreren Stufen bis zum komfortablen One-Pedal-Drive zur Verfügung. Als Fahrer hat man zudem die Auswahl zwischen drei Fahrmodi: „Normal“, „Eco“ und „Glatt“. Eine Wiederaufladung des Akkus ist per Wechselstrom zum Beispiel an einer Wallbox mit bis zu 11 kW möglich. Per Gleichstrom sind an einer Schnellladesäule mit diesem Elektroauto unter optimalen Bedingungen bis zu 100 kW möglich.

Ford E-Tourneo Courier: Elektro-Van für den Alltag.

Die Fertigung soll ab der zweiten Jahreshälfte kommenden Jahres im rumänischen Ford-Werk in Craiova erfolgen. Dort, wo ab 2024 auch eine vollelektrische Variante des in Europa sehr erfolgreichen Modells Puma gebaut wird. Angaben zu Preisen gibt es aber bisher weder zum E-Puma, noch zum E-Tourneo.

Tesla kündigt zwei neue Elektroautos an

Und Neuigkeiten gibt es auch von Tesla zu vermelden. Auf einer Investorenkonferenz ließ Konzernchef Elon Musk durchblicken, dass zwei neue Einsteigermodelle geplant sind. Neben einem mutmaßlichen Tesla Model 2 ist auch ein Tesla Model Q geplant. Während das Elektroauto Model 2 in der Kompaktwagenklasse unterhalb des Tesla Model 3 angesiedelt sein wird und rund 25.000 US-Dollar kosten soll, ist das Tesla Model Q als kleiner Geländewagen unterhalb des Model Y bei einem ähnlichen Design zu verstehen.