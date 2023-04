Volkswagen: Upgrade für Elektroautos kommt

Gute Nachrichten für Fans von Elektroautos aus Wolfsburg. Volkswagen hat verkündet, einen neuen Hinterachsantrieb („APP550“) für E-Autos der ID.-Familie entwickelt zu haben. Klingt ziemlich technisch, bringt aber entscheidende Vorteile mit sich. Nämlich zum einen mehr Leistung, aber auch ein Plus an Drehmoment und zudem eine verbesserte Effizienz. Auf diese Weise seien die ID.-Modelle des Herstellers künftig in der Lage, von höheren Reichweiten zu profitieren.

Volkswagen: Erste E-Autos mit neuem Antrieb noch im Jahr 2023

Die Einführung des neuen Antriebs ist von Volkswagen nach aktuellem Stand der Dinge ab dem vierten Quartal des laufenden Jahres vorgesehen. Konkrete Modelle, in denen das Aggregat verbaut wird, nennt VW in einer offiziellen Mitteilung noch nicht. Der Hersteller verrät aber, dass erste Fahrzeuge dank der neuen Antriebsgeneration mit einer Leistung von 210 kW (286 PS) und einem maximalen Drehmoment von rund 550 Nm vom Band laufen werden.

Entscheidend für Leistung eines Elektroantriebs ist die Stromstärke. Für das Plus an Leistung und Effizienz wurde der Pulswechselrichter (PWR) von Volkswagen im MEB-Antrieb APP550 als eine der wesentlichsten Komponenten auf die Bereitstellung der hohen Phasenströme hin entwickelt. Der PWR bildet sozusagen das steuernde „Gehirn“ des Antriebs, indem er Gleichstrom aus dem Akku in Wechselstrom für den Motor umwandelt.

Für eine verbesserte Effizienz verspricht Volkswagen unter anderem ein optimiertes Thermomanagement. Der neue E-Auto-Antrieb ist mit einer energiesparenden Kühlung ausgestattet und arbeitet nach Angaben des Herstellers ohne elektrisch angetriebene Ölpumpe. Das System kann sich über die Zahnräder des Getriebes sowie speziell geformte Bauteile zur Weiterleitung und Verteilung des Öls selbstständig kühlen. Das erwärmte Öl wird vom Kühlkreislauf des Fahrzeugs abgekühlt, was den Antrieb auf Betriebstemperatur hält. Die Außenseite des Stators verfügt über einen Wasserkühlmantel.

Die Komponenten des neuen MEB-Antriebs APP550 von Volkswagen.

Fertigung erfolgt in Kassel

Die Fertigung des neuen Antriebsstrangs erfolgt am Volkswagen Group Components Standort in Kassel. „Das Ergebnis zeigt, dass wir neben einer erheblich gestiegenen Fahrzeugeffizienz auch den Einsatz von Rohstoffen reduzieren konnten“, sagt Karten Bennewitz, der in der technischen Entwicklung von Volkswagen als Leiter für Antriebs- und Energiesysteme arbeitet.

Wahrscheinlich ist, dass der MEB-Antrieb APP550 in einem ersten Schritt im neuen Volkswagen ID.7 zum Einsatz kommen wird. Vorstellbar wäre ein Einsatz aber auch in einem neuen Volkswagen ID.3 GTX mit Heckantrieb, zu dem es schon seit Ende vergangenen Jahres vielsagende Gerüchte gibt.