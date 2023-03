Bestätigt: Volkswagen macht ID.3 deutlich günstiger

Ein echter Preiskampf auf dem Markt für Elektroautos ist zwar noch nicht ausgebrochen, aber Tesla sorgt mit der beschlossenen Preissenkung für das Model 3 und das Model Y dafür, dass auch bei Volkswagen ein Umdenken hin zu erschwinglicheren Preisen stattfindet. Der neue Volkswagen ID.3 (2023) wird um ein Basismodell erweitert, was den Einstieg günstiger möglich macht. Entsprechende Informationen des „Handelsblatt“ wurden am Montag von Volkswagen offiziell bestätigt. Dadurch sinkt der Einstiegspreis vom aktuellen Preisniveau ausgehend um 4.000 Euro.

Bald gibt es den Volkswagen ID.3 wieder für unter 40.000 Euro

Der Wolfsburger Automobilkonzern teilte mit, dass der neue ID.3 bald wieder für unter 40.000 Euro zu haben sein wird. Derzeit steht das Fahrzeug in fünf Ausstattungslinien zur Verfügung. Der ID.3 Life ist hierbei das günstigste Modell – mit einem Listenpreis von mindestens 43.995 Euro. In der Spitze sind für den Volkswagen ID.3 Tour (Viersitzer) im günstigsten Fall sogar 56.500 Euro zu bezahlen. Wohlgemerkt: für einen Kompaktwagen, nicht für eine hochmotorisierte Limousine oder ein SUV.

Künftig steht der neue Volkswagen ID.3 Pro auf dem deutschen Markt mit einer 58 kWh großen Batterie und 150 kW Leistung nach Angaben von Volkswagen ab 39.995 Euro zur Verfügung. Der Vorverkauf soll Ende März starten. Zur Serienausstattung zählen unter anderem ein 30,5-Zentimeter-Display (12 Zoll), die Mittelkonsole inklusive USB-C-Power-Delivery-Anschlüssen sowie ein Multifunktionslenkrad aus tierfreien Materialien.

Bei aller Freude darüber, dass der Volkswagen ID.3 in Zukunft wieder für unter 40.000 Euro zu haben ist, darf man nicht vergessen, dass der eigentliche Plan des Autobauers ein anderer war. Er sah vor, das E-Auto in der preiswertesten Ausstattung für unter 30.000 Euro anzubieten. Ein solches Einstiegsmodell (ID.3 Pure) wurde im Jahr 2020 für unter 30.000 Euro in Aussicht gestellt. Davon ist Volkswagen aktuell aufgrund gestiegener Produktions- und Energiekosten aber weit entfernt. Kürzlich hatte das Unternehmen über sein Management auch verlauten lassen, dass ein Kleinwagen nach dem Vorbild eines ID.1 derzeit wirtschaftlich nicht darstellbar sei.

Umweltbonus macht Elektroautos in der Anschaffung günstiger

Noch preiswerter kannst du dir einen neuen Volkswagen ID.3 sichern, wenn du die staatliche Förderung berücksichtigst. Denn wenn dein Elektroauto als Neuwagen unter 40.000 Euro netto kostet, erhältst du aktuell einen Umweltbonus in Höhe von 6.750 Euro; sofern dein Auto noch im laufenden Jahr neu zugelassen wird. Bei einem Nettolistenpreis zwischen 40.000 und 65.000 Euro sind es noch 4.500 Euro Förderung. Der Volkswagen ID.3 für knapp unter 40.000 Euro kann also rein rechnerisch für weniger als 33.250 Euro den Besitzer wechseln.