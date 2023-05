Tesla Supercharger: Massive Preissenkung auf Top-Niveau

„Was ist denn jetzt los?“ Diese Frage mag sich so mancher Fahrer eines Elektroautos stellen, wenn er einen Blick auf die neuen Preise wirft, die für das „Stromtanken“ an Teslas Superchargern fällig werden. Die Kosten pro geladener kWh sind regional nämlich massiv gefallen und liegen jetzt auf einem Niveau, das so manchen Wettbewerber sprachlos zurücklassen dürfte. Denn während EnBW mobility+ aktuell an Schnellladesäulen bis zu 65 Cent pro geladener kWh verlangt und auch Maingau Energie zum 1. Mai eine Preiserhöhung auf 64 Cent pro kWh vollzog, ist das Laden an den Tesla Superchargern vielerorts jetzt sehr viel preiswerter möglich.

Tesla Supercharger: Strom tanken ab 38 Cent pro kWh

Im besten Fall werden ohne monatliche Grundgebühr jetzt nur noch 51 Cent pro kWh fällig. Er gilt für Fahrer aller Elektroautos – Tesla-Fahrer zahlen weniger – in der weniger stark nachgefragten Nebenzeit zwischen 20 und 16 Uhr. Entdecken konnten wir diesen kWh-Preis zum Beispiel am Tesla Supercharger Posthausen bei Bremen oder am Supercharger Ellwangen in Baden-Württemberg unweit der A7. In der Hauptzeit zwischen 16 und 20 Uhr werden derzeit im günstigsten Fall 56 Cent pro kWh fällig. Auch hier gilt: Dieser Preis ist nur für Fahrer von Fremdmarken gültig, während Tesla-Fahrer einen niedrigeren kWh-Preis zahlen müssen, der ihnen im Bord-Navigationssystem angezeigt wird.

Mehr noch: Wenn du dich als Nicht-Tesla-Fahrer für eine sogenannte Mitgliedschaft bei Tesla entscheidest und dafür 12,99 Euro pro Monat zahlst, kannst du von noch niedrigeren kWh-Preisen profitieren. Im besten Fall sinkt der Preis für das Laden am Supercharger dann auf 42 Cent in der Hauptzeit und gerade einmal 38 Cent in der restlichen Zeit. In etwa diese Preise gelten auch für alle Tesla-Fahrer – ganz eine Mitgliedschaft samt monatlicher Grundgebühr zahlen zu müssen.

Die Mitgliedschaft für Nicht-Tesla-Fahrer ist zwar recht teuer, lohnt sich aber gerade für Vielfahrer trotzdem. Schade ist jedoch, dass an Superchargern von Tesla keine einheitlichen Preise gelten. Vielmehr unterscheiden sie sich von Standort zu Standort. In der Spitze werden nach unseren Recherchen aktuell 68 Cent in der Haupt- und 61 Cent in der Nebenzeit fällig. Welche Konditionen im Detail gelten, kannst du am einfachsten über die Tesla-App herausfinden, die sowohl für Android-Smartphones als auch für iPhones zur Verfügung steht. Alternativ kannst du die digitale Karte auf der Tesla-Homepage nutzen.

Günstiges Stromladen auch für Nicht-Tesla-Fahrer

Was viele Elektroautofahrer nicht wissen: Immer mehr Tesla-Supercharger-Standorte sind auch von anderen Elektroautos als nur von jenen aus dem Hause Tesla selbst nutzbar. Alle Standorte, die du über die Tesla-App finden kannst, sind beispielsweise auch mit einem Volkswagen ID.4 (Test), Kia Niro EV (Test) oder Cupra Born (Test) nutzbar. Einzige Voraussetzung ist ein CCS-Anschluss am Elektroauto. Denn der ist Voraussetzung, um den Ladestecker vom Supercharger mit dem Stromer verbinden zu können.

