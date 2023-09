Volkswagen am Limit: Wichtige Bauteile fehlen

Weil wichtige Bauteile für die Fertigung von Pkw mit Verbrennungsmotoren fehlen, ist Volkswagen gezwungen, einzelne Schichten in seinen Werken in Wolfsburg, Emden und Osnabrück ausfallen zu lassen. Bei VW Nutzfahrzeuge in Hannover stehen ebenfalls Ausfälle bevor. Betroffene Mitarbeiter werden zum Teil in Kurzarbeit geschickt. Grund für die stockende Produktion ist ein Hochwasser in Slowenien, das dazu führt, dass wichtige Motorteile eines Zulieferers fehlen, berichtet unter anderem der Norddeutsche Rundfunk (NDR). Das Werk des externen Partners wurde bei dem Hochwasser stark beschädigt.

Produktion von Verbrennern reduziert

Ein Volkswagen-Sprecher bestätigte, dass ab sofort und für zunächst drei Wochen vereinzelte Schichten ausfallen müssen. Abwechselnd seien in Wolfsburg, wo unter anderem die Modelle Golf und Tiguan vom Band laufen, alle vier Montagestrecken betroffen. Es sei aber nicht vorgesehen, ein Werk für einen kompletten Tag oder gar noch länger in den Ruhemodus zu schicken. Anders sieht es hingegen im Volkswagen-Werk im portugiesischen Palmela aus. Vor den Toren von Lissabon ruht die Arbeit dort ab sofort für bis zu zwei Monate.

In der Fabrik des betroffenen Zulieferers in Slowenien ist derzeit keine Produktion möglich. Ein ärgerlicher Umstand, der auch die Auslieferung bestellter Fahrzeuge verzögern könnte. Der Wolfsburger Automobilkonzern ist nach eigenen Angaben aber bemüht, die Produktion der benötigten Teile bei Ersatzlieferanten hochzufahren. Dem Vernehmen nach fehlen aktuell besonders Zahnkränze für den Antriebsstrang von Verbrennungsmotoren. Bis spätestens Ende des Jahres geht man bei Volkswagen aber von einer Lösung für die aktuellen Lieferengpässe aus.

Volkswagen bei E-Autos vorne

Von an aktuellen Problemen nicht betroffen ist die Produktion von Elektroautos der ID-Familie von Volkswagen. Sie kann uneingeschränkt weiterlaufen. Allerdings steht der deutsche Großkonzern hier vor dem Problem, dass die Nachfrage an E-Autos aus eigenem Hause zuletzt deutlich unter den kalkulierten Erwartungen lag. Trotzdem ist Volkswagen im aktuellen Kalenderjahr der Marktführer unter den Herstellern von vollständig elektrifizierten Pkw. Tesla ist dem deutschen Hersteller aber dicht auf den Fersen.