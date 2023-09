VW: Autobauer setzt jetzt auch auf ein anderes Fortbewegungsmittel

Auf dem Weg in Richtung E-Mobilität will Volkswagen weitere neue Alternativen bieten. Auf der IAA Mobility 2023 in München betont Konzernchef Oliver Blume: „Wir treiben die Transformation systematisch voran und erschließen konsequent weitere attraktive Ertragsquellen im Bereich nachhaltiger Mobilität“. Das zeigt sich auch, in dem der Autobauer in die Fahrradbranche einsteigen will.

Volkswagen will in die Fahrradbranche einsteigen

Am Montag, dem 4. September 2023 teilte Volkswagen Financial Services mit, dass sie mit der Firma Bike Mobility Services (BMS) zusammenarbeiten wollen. BMS ist eine Tochterfirma des niederländischen Fahrradherstellers Pon. Diese steht bereits in Kooperation mit Fahrradleasinganbietern wie Business Bike, B2Bike und Lease A Bike. Dem Handelsblatt zufolge investiert Volkswagen über 330 Millionen Euro in das sogenannte Leasinggeschäft. Die Beteiligung an BMS soll für ein weiteres Geschäftsfeld in Europa und den USA sorgen.

Der Pressemitteilung von VW ist zu entnehmen: „Dieser Markt boomt, da viele Unternehmen als Erweiterung des klassischen Flottengeschäfts die Mobilitätsangebote für ihre Mitarbeiter auf Fahrräder ausweiten.“ Das Ziel sei es, europaweit der größte herstellereigene Zweirad-Finanzierer zu werden. „Wir kommen gut voran. Und das schneller als geplant“, sagte Blume mit Hinblick auf sein erstes Jahr als Konzernchef. Er fügte hinzu: „Wir haben zahlreiche Meilensteine erreicht, wichtige strategische Weichen gestellt.“

Wie beliebt ist das Fahrrad?

Anhand all der Staus auf den Autobahnen und in den Innenstädten könnte man doch glatt denken, dass das Auto noch immer ein sehr beliebtes Fortbewegungsmittel ist. Aber dies ist schon lange nicht mehr der Fall. Einer aktuellen Umfrage des Bitkom zufolge haben 96 Prozent der Bevölkerung ihr Mobilitätsverhalten verändert. Dr. Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer von Bitkom, sagte: „Die Menschen steigen aufs Rad oder ersetzen den eigenen Wagen durch Carsharing. Mithilfe digitaler Technologien in der Verkehrsinfrastruktur und bei neuen Mobilitätsangeboten haben wir die Chance, jetzt die Weichen für eine nachhaltigere Mobilität zu stellen, die für die breite Bevölkerung verfügbar und bezahlbar ist.“

Das Fahrrad wird von 39 Prozent häufiger genutzt. Während 22 Prozent der Menschen das eigene Auto, Bus und Bahn im Nahverkehr häufiger nutzen. Auch das Carsharing wird von 20 Prozent öfters gebraucht. Bike-, E-Scooter– und Moped-Sharing ist nur um 14 Prozent beliebter geworden. Die letzten Plätze werden vom Schienenfernverkehr, dem Taxi und Flugzeug belegt.