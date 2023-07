Volkswagen: Fatale Entwicklung bei Elektroautos

Ist die Elektroauto-Krise bei Volkswagen schlimmer als bisher angenommen? Schon Anfang Juli hatte es Berichte gegeben, wonach das Werk in Emden aufgrund einer gesunkenen Nachfrage die Spätschicht zur Fertigung von ID.4 (Test) und des neuen ID.7 vorübergehend ausgesetzt habe. Jetzt berichtet das „Handelsblatt“, dass das Geschäft mit E-Autos bei Privatkunden teilweise sogar komplett zum Erliegen gekommen sei. Örtliche Händler schlügen bereits Alarm.

Volkswagen leidet unter schwacher Elektroauto-Nachfrage

Die Auftragseingänge für Elektroautos in Deutschland lägen bei Volkswagen deutlich unter dem geplanten Jahresziel. Das berichtet ein namentlich nicht genannter Insider aus Händlerkreisen gegenüber der Wirtschaftszeitung und bezieht sich auf alle aktuellen E-Auto-Modell des Automobilkonzerns aus Wolfsburg. Also auch auf den ID.3, den ID.5 und den ID.Buzz. Das „Handelsblatt“ berichtet auch von Zahlen des Datendienstleisters Marklines, wonach Volkswagen zwischen Januar und Mai 97.000 Einheiten seiner ID-Modelle in Europa gebaut, aber nur 73.000 Fahrzeuge tatsächlich verkauft habe.

Dass es im Juni trotzdem eine so starke Nachfrage nach Elektroautos in Deutschland gegeben habe, liege an Aufträgen aus der Vergangenheit und Großkunden. Die steuern etwa 60 Prozent der Gesamtumsätze bei, heißt es. Bei Privatkunden sei die Nachfrage zuletzt hingegen teilweise „auf null“ gefallen, berichten Führungskräfte von betroffenen VW-Werken. „Die Entwicklung ist fatal“, schreibt das „Handelsblatt“ unter Berufung auf Händler. Da ist es kaum verwunderlich, dass in Konzernkreisen auch von „dunklen Wolken am Horizont“ die Rede sei.

Sinkende Förderung von E-Autos sorgt für Probleme

Ein Grund für die schwache Nachfrage dürfte die gesunkene Förderung von Elektroautos sein. In Deutschland gibt es aktuell noch bis zu 6.750 Euro Umweltbonus, wenn man sich für einen neuen Stromer entscheidet. Bis Ende 2022 waren es noch bis zu 9.000 Euro. Außerdem mischt US-Hersteller Tesla den Markt für Elektroautos mit zum Teil kräftigen Rabatten auf. Volkswagen hat sich bisher nicht dazu hinreißen lassen, die Preise für ID.3 und Co. nach unten zu korrigieren. Allenfalls ein neues, günstigeres Basismodell des ID.3 sorgt bisher für sinkende Preise. Das könnte sich aber bald ändern. In China hält VW dem Wettbewerbsdruck schon jetzt nicht mehr stand und hat ebenfalls starke Preissenkungen in Aussicht gestellt.

Große Hoffnung legt man in Wolfsburg unterdessen in ein Facelift des Kompaktmodells ID.3. Und auch der ID.7, der im Herbst mit einem leistungsfähigeren Antrieb auf den Markt kommen soll, dürfte vorübergehend für sich aufhellende Mienen sorgen. Eine VW-Sprecherin sagte auf Anfrage, dass man zuversichtlich sei, „dass die Nachfrage nach vollelektrischen Modellen im weiteren Jahresverlauf wieder anziehe.“ Ob es sich um mehr als eine Durchhalteparole handelt, wird sich zeigen müssen.