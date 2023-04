Elektroautos: Tesla löst neue Rabattschlacht aus

Tesla heizt den Preiskampf auf dem Markt für Elektroautos unter anderem in Deutschland massiv an. Und das schon zum zweiten Mal binnen eines Jahres. Nachdem die Preise für das Model Y und Model 3 bereits im Januar gefallen waren, lässt der US-amerikanische Hersteller nun ein weiteres Mal die Muskeln spielen. Obwohl das Tesla Model 3 und das Tesla Model Y auch im März zu den beliebtesten E-Autos in Deutschland gehörten, sinken die Preise hierzulande und in anderen europäischen Ländern zum Teil kräftig. Zuvor hatte es eine entsprechende Preissenkung bereits in den USA gegeben.

Das sind die neuen Tesla-Preise

Beispiel Tesla Model 3: In der Basisversion kostet der sportlich anmutende Stromer jetzt nur noch mindestens 41.990 Euro. Bereits im Januar hatte es eine Preissenkung auf knapp 43.990 Euro gegeben. Sogar um 3.000 Euro ist der Preis für das Model 3 Maximale Reichweite gefallen – auf jetzt mindestens 50.990 Euro. Das Model 3 Performance ist ab 54.990 Euro zu haben.

Das Tesla Model Y, in den vergangenen Monaten immer wieder das beliebteste Elektroauto in Deutschland, kostet in der Basisversion mindestens 44.890 Euro. Für dieses Fabrikat hat es demnach keine Preissenkung gegeben. Gleiches gilt für das Model Y Maximale Reichweite, das weiterhin ab 54.990 zu haben ist. Dafür ist aber der Preis für das Model Y Performance gesunken. Es kostet jetzt mindestens 60.990 Euro und damit 4.000 Euro weniger als bisher.

Ebenfalls ab sofort günstiger: die hochpreisigen Fabrikate Tesla Model S und Tesla Model X, die beide in Übersee produziert werden. Alle angebotenen Varianten dieser beiden Elektroautos kosten ab sofort 10.000 Euro weniger als bisher. Das Model S ist entsprechend fortan für mindestens 102.990 Euro zu haben, das Model X für mindestens 110.990 Euro.

Umweltbonus senkt den Preis für Model Y und Model 3 weiter ab

Diese beiden Premium-Fabrikate von Tesla sind aufgrund ihres hohen Listenpreises übrigens nicht für den Umweltbonus qualifiziert. Wenn du dich hingegen für das Model Y oder das Model 3 entscheidest, kann du die Preise durch die staatliche E-Auto-Subvention noch weiter senken. Unter 40.000 Euro Nettolistenpreis gibt es einen Rabatt in Höhe von insgesamt 6.750 Euro, zwischen 40.000 und 65.000 Euro Nettolistenpreis immerhin noch 4.500 Euro Ermäßigung. Wichtig aber auch: Bei allen Bestellungen wird von Tesla noch eine „Ziel- und Behördengebühr“ in Höhe von derzeit 980 Euro in Rechnung gestellt.