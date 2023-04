Tesla mit neuem Angriff: Preissenkungen auf alle Modelle

Tesla dreht weiter an der Preisschraube. Doch schon seit Monaten wird es gegen die Inflation beim US-Autobauer immer günstiger. Das schmeckt den großen deutschen Herstellern nicht. Doch sie haben reagiert. Tesla gibt aber nicht nach und schiebt bald ein neues Modell, das noch einmal weniger kosten soll, als das aktuelle Einsteigermodell Tesla 3, auf den Markt. Bis es so weit ist, will man jedoch scheinbar die Konkurrenz weiter mit Preissenkungen vor sich hertreiben. Und der nächste Schritt ist gerade erfolgt.

Tesla vergünstigt Modell um bis zu 5.000 Dollar

Der aktuelle Preisschritt erfolgte in den USA und betrifft praktisch alle Modelle des US-Herstellers. Tesla hat laut Reuters das Model 3 um 1.000 Dollar abgestuft. Dazu wurde das Modell Y über Nacht 2.000 Dollar billiger. Die teuren Modelle der S- und Y-Serie wurden sogar um satte 5.000 Dollar reduziert.

Tesla gab diese Woche die Zahlen des vergangenen Quartals bekannt und setzte das Jahresziel auf 1,8 Millionen verkaufter Fahrzeuge. Im ersten Quartal setzte man 423.000 Stück ab. Damit hat Tesla noch einiges vor in diesem Geschäftsjahr und setzt dabei wohl auf weniger Marge und mehr Masse. Denn seit Jahresstart ist das Modell 3, wie Reuters vorrechnet, in mehreren Schritten bereits 11 Prozent im Preis gefallen, das Modell Y sogar schon um 20 Prozent.

Auf die deutschen Preise hat das Ganze noch keine Auswirkungen, jedoch kann es gut sein, dass Tesla auch hierzulande den Rotstift ansetzt. Zuletzt haben die Amerikaner ihre Preise im Januar in Deutschland nach unten korrigiert. Zu der Zeit war der Preissprung jedoch höher: Bis zu 9.100 Euro gingen die Preise zurück. Im Zuge dessen machten die Amerikaner auch den Strom an ihren Ladesäulen günstiger. Von vorher bis zu 70 Cent pro Kilowattstunde, fielen sie auf 52 Cent. Außerhalb der teuren Zeit zwischen 16 und 20 Uhr sind die Preise an den Superchargern von 63 auf 47 Cent pro Kilowattstunde gefallen.