Billig-Tesla kommt: So günstig soll das E-Auto werden

Rund 44.000 Euro verlangt Tesla für sein günstigstes E-Auto, das Model 3. Für viele eine Menge Geld – auch für einen Neuwagen. Zwar sinkt der Betrag durch den Umweltbonus auf 39.500 Euro, doch auch das ist für viele Autokäufer eine utopische Summe. Das weiß auch Tesla und hat bereits vor drei Jahren einen günstigen Stromer angekündigt. So hat der Tesla-Chef Elon Musk auf dem Battery Day im September 2020 verkündet: „Wir sind zuversichtlich, dass wir ein sehr, sehr überzeugendes Elektroauto für 25.000 Dollar bauen können.“ Doch das sollte nicht so einfach werden.

Neues kompaktes E-Auto: Wie teuer wird es?

Vor gut einem Jahr teilte der Chef des US-Elektroautobauers mit, dass es kein günstiges E-Auto-Modell von Tesla geben wird – vorerst zumindest. Das Versprechen, das Musk im September 2020 gab, löste sich damit in Luft auf. Der Traum vom Tesla für gut 20.000 Euro: geplatzt. Doch jetzt kommt wieder Bewegung in die Sache. Am Donnerstag verriet der E-Auto-Bauer auf einer Veranstaltung in den USA: Es wird ein kleines Serienauto geben, dessen Fertigung nur halb so viel kosten wird, wie die eines Model 3. Das heißt: Der Preis für das kommende kompakte E-Auto von Tesla könnte bei rund 20.000 Euro liegen.

Allerdings gibt es noch so manches Detail, das in den Sternen steht. Denn Tesla teilte bislang keine neuen Details dazu mit, wie das E-Auto aussehen werde. Auch der tatsächliche Preis bleibt noch unter Verschluss – ebenso das Erscheinungsdatum.

Wann kommt der Billig-Tesla?

„Ich würde Ihnen gerne zeigen, was ich meine, und das Auto der nächsten Generation enthüllen“, sagte Tesla-Designchef Franz von Holzhausen auf der Veranstaltung gegenüber Investoren und Medien. Im gleichen Atemzug bat er aber um Geduld. Mit einer vagen Aussage, der Billig-Tesla erscheine in den „nächsten paar Jahren“ kann freilich kaum jemand etwas anfangen. Zudem dürfte der E-Auto-Markt in den nächsten Jahren sukzessive auch von günstigen Modellen anderer Autobauer anvisiert werden. Und die sind, wie ein Test zeigt, bereits heute besser als Tesla.