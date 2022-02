Kein Scherz: Tesla will ab Ende 2022 keine E-Autos mehr verkaufen

Erst vor wenigen Tagen machten Tesla und Elon Musk auf sich aufmerksam. Der Chef des US-Elektroautobauers teilte mit, dass es kein günstiges E-Auto-Modell von Tesla geben wird – vorerst zumindest. Das Versprechen, das Musk im September 2020 gab, löste sich damit in Luft auf. Der Traum vom Tesla für gut 20.000 Euro: geplatzt. Und nun folgt der nächste Hammer. Denn schon zum Ende des Jahres will Tesla keine E-Autos mehr verkaufen. Musk hat einen neuen Plan.

Und dieser ist gar nicht so abwegig. Denn statt Autos zu verkaufen, will Musk sie demnächst nur noch vermieten. Das kommt wenig überraschend. Der Tesla-Chef spricht bereits seit drei Jahren davon und hat den Traum bis heute nicht aufgegeben. Allerdings kann Musk den Plan erst umsetzen, wenn seine E-Auto-Modelle vollautonom fahren können. Und das werde Ende 2022 der Fall sein, wie Musk vor Kurzem bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen erklärte.

Tesla will zum Netflix der Autobauer werden

Während hierzulande viele Menschen immer noch ein Auto besitzen wollen, hat sich das in anderen Bereichen bereits verändert. Musik oder Filme kaufen die Wenigsten heute noch auf CD oder DVD. Spotify, Netflix und Co. boomen. Und was für Medien gilt, nimmt auch im Fahrzeug-Segment immer mehr Fahrt auf. Car-Sharing-Dienste machen es vor. In Städten wie Köln oder Hamburg benötigt man kein eigenes Auto, da man sich an jeder Ecke einfach eins mieten kann. Einen ähnlichen Plan verfolgt auch Tesla. Und das Leasing-Konzept ist auch auf dem Auto-Markt nichts Neues.

Man least ein Fahrzeug, kann es nach ein paar Jahren zum Restwert kaufen oder man bekommt ein neues Modell. Der Gebrauchte rollt im zweiten Fall meist ins Ausland. Die Auto-Abo-Modelle sind ganz ähnlich aufgebaut, haben aber kürzere und flexiblere Laufzeiten. Und genau so etwas schwebt auch Tesla vor. Der Plan: Man bestellt ein E-Auto bei Tesla per App und das Unternehmen schickt es vollkommen autonom zum Besteller. Braucht man es nicht mehr, wird das Fahrzeug jemandem anderen vor die Tür gefahren, der es benötigt. Und sollte ein Tesla nicht gebraucht werden, soll es als autonom fahrendes Taxi zum Einsatz kommen. Das dürfte nicht nur in Städten funktionieren, sondern mindestens auch in den Speckgürteln.

Mehr Fahrzeuge, mehr Profit

Inwiefern Tesla diesen Plan umsetzt, steht bislang nicht zu 100 Prozent fest. Doch klar ist: Der US-Elektroauto-Hersteller macht das nicht nur, um Menschen glücklich zu machen. Wie jeder andere Autobauer will auch Tesla möglichst viel Geld verdienen Tesla strebt wie jeder Hersteller danach, mit jedem verkauften Auto möglichst viel Geld zu verdienen und mit Extras oder Services das Maximum aus dem Geschäft herausholen. Da das Unternehmen derzeit so profitabel arbeitet wie kein anderer Autobauer, wird das Abo-Modell vermutlich kein günstiger Spaß.