Tesla kämpft mit gewaltigen Mängeln - und sorgt für dicke Überraschung

Elon Musk, Chef des US-amerikanischen Autobauers Tesla, möchte das Jahr 2022 offenbar nutzen, um anzugreifen. Offenbar plant er auch, die direkte Konkurrenz ordentlich zu triggern. So und nicht anders ist ein Tweet zu interpretieren, den der Manager in der Nacht zu Montag absetzte. Losgelöst davon ist Tesla aber auch schon heute als Pionier unter den Herstellern von Elektroautos erfolgreich. So ist das Tesla Model 3 in Deutschland eines der beliebtesten E-Autos. Das Fahrzeug kämpft aber auch mit schweren Qualitätsmängeln, die jüngst in den USA zu einem umfangreichen Rückruf führten.

Auch in China müssen Tausende Tesla-Modelle in die Werkstatt

Jetzt wurde bekannt: Auch in China, dem weltweit größten Markt für Elektroautos, müssen zahlreiche Tesla-Fahrzeuge des Model 3 und Model S in die Werkstatt. Neben 144.000 in China selbst produzierten Model 3 sind auch 35.000 importierte Model 3 von dem nun öffentlich gemachten Rückruf betroffen. Hinzu kommen 20.000 importierte Fahrzeuge des Model S. Laut übereinstimmenden Medienberichten geht es um die gleichen Qualitätsmängel, die auch in den USA zu dem Rückruf von fast einer halben Million Fahrzeugen führten: Probleme mit der Rückfahrkamera und Schwierigkeiten mit dem Schließmechanismus der Fronthaube.

Ob Tesla auch in Deutschland ein kostspieliges Rückrufprogramm droht, ist noch nicht offiziell bestätigt. Vom hierzulande zuständigen Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) gibt es zur Stunde so kurz nach dem Jahreswechsel noch keine offizielle Stellungnahme. Hinsichtlich des Model S wären aber ohnehin nur vergleichsweise wenige Kunden betroffen. Denn seit Anfang 2017 weist das KBA in seiner Neuzulassungsstatistik für Deutschland gerade einmal fast 5.300 mit einer Betriebsgenehmigung ausgestattete Tesla Model S aus. Deutlich beliebter ist das Tesla Model 3. Hier stehen bis Ende November vergangenen Jahres mehr als 53.000 neu zugelassene Fahrzeuge in den KBA-Dokumenten.

Neuer Auslieferungsrekord in Q4 2021

Grund zur Freude gibt es für den amerikanischen Konzern aber auch. Denn im vierten Quartal 2022 schaffte Tesla nach eigenen Angaben einen neuen Absatzrekord. Von Oktober bis Dezember 2021 verließen rund 308.000 Fahrzeuge die Tesla-Fabriken. Damit konnte der Hersteller auch die Erwartungen von Analysten übertreffen, die nur mit einem Absatz von rund 263.000 Fahrzeugen gerechnet hatten. Und die Aussicht auf noch mehr Auslieferungen im Jahr 2022 ist nicht schlecht. Denn nicht nur in Austin, Texas, baut Tesla eine neue Gigafactory. Auch in Grünheide bei Berlin sollen schon bald viele neue Tesla-Modelle vom Band der dort errichteten Großfabrik rollen. Erwartet wird, dass Tesla 2022 erstmals mehr als eine Million Fahrzeuge ausliefern kann. Im Jahr 2021 waren es in Summe 936.000 Elektroautos. Davon entfielen rund 911.000 Einheiten auf das Tesla Model 3 und Tesla Model Y.

Neben den nun bekannt gewordenen Qualitätsproblemen gibt es für Tesla-Fahrer übrigens noch ein weiteres Ärgernis. Ende vergangenen Jahres wurde nämlich bekannt, dass das Aufladen der Elektroautos an Teslas in Eigenregie betriebenen Schnellladesäulen teurer wird. Damit folgt der Hersteller allerdings einem allgemeinen Trend. Denn auch andere Anbieter wie EnBW, Shell, Maingau Energie und zuletzt Lichtblick hatten die Preise für Autostrom zum Teil drastisch angehoben.