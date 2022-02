Tesla enttäuscht: Das größte Versprechen löst sich in Luft auf

Für Tesla läuft es rund. Im vergangenen Jahr verkaufte der US-Elektrobauer weltweit beinahe eine Million E-Autos – fast doppelt so viele wie 2020. Und im Werk in Deutschland, dem ersten Produktionsstandort in Europa, sollen schon bald die ersten Fahrzeuge vom Band rollen. Doch Tesla kann nicht jedes Versprechen halten und enttäuscht nun viele Fans, die Elon Musk beim Wort genommen haben.

Tesla hat Wichtigeres zu tun

Rund 43.000 Euro verlangt Tesla in Deutschland für sein günstigstes E-Auto, das Model 3. Für viele eine Menge Geld – auch für einen Neuwagen. Zwar sinkt der Betrag durch den Umweltbonus deutlich. Und als Fahrer eines Stromers bekommt man derzeit auch noch andere Boni vom Staat. Dennoch bleibt der Preis hoch. Das weiß auch Tesla selbst. „Wir haben kein erschwingliches Auto“, sagte Elon Musk im September 2020. Und kündigte kurzerhand an: „Wir sind zuversichtlich, dass wir ein sehr, sehr überzeugendes Elektroauto für 25.000 Dollar bauen können.“ Viele hofften also auf einen Tesla zum Schnäppchenpreis von etwa 22.000 Euro. Doch daraus wird nichts.

Zwar sagte Elon Musk bei seiner Ankündigung vor anderthalb Jahren auch, dass ein günstiges E-Auto von Tesla vermutlich nicht vor 2023 kommt und dass man dafür die Kosten in der Batterieherstellung senken müsse. Doch nun kam heraus: Tesla arbeitet gar nicht an dem versprochenen E-Auto für 25.000 US-Dollar. Das sagte Musk Investoren in einer Telefonkonferenz. Die Begründung: Das Unternehmen sei mit anderen Projekten beschäftigt. „Wir arbeiten derzeit nicht an dem 25.000-Dollar-Auto“, sagte der Tesla-Chef. „Irgendwann werden wir das aber.“

Roboter statt E-Auto

Auf ein günstiges E-Auto von Tesla müssen Fans nun also noch länger warten. Ebenso wie auf den Cybertruck, den das Unternehmen einst mit viel Brimborium vorgestellt hat. Doch was ist für Tesla derzeit wichtiger als ein erschwingliches E-Auto zu bauen? Neben dem autonomen Fahren ist es vor allem der Roboter. Für Musk ist klar: „Das Roboterprojekt hat das Potenzial, im Laufe der Zeit bedeutender zu werden als das Fahrzeuggeschäft.“