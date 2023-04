Beliebteste E-Autos: Ein Modell überragt alles

Rund 281.000 Pkw wurden im März neu für den Betrieb auf deutschen Straßen zugelassen. Fast 16 Prozent davon, 44.125 Stück, waren reine Elektroautos. Das geht aus neuen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervor, die jetzt öffentlich gemacht wurden. Und wie im Februar überragte ein Modell dabei alle anderen E-Autos deutlich: das Tesla Model Y.

Tesla Model Y ist besonders beliebt

Allein auf das Model Y entfielen im März 5.701 Neuzulassungen. Fast 13 Prozent aller neu zugelassenen Elektroautos machte damit das kompakte Elektro-SUV des amerikanischen Herstellers aus. Ähnlich beliebt: die auf einer Plattform stehenden Volkswagen-Modelle ID.4 und ID.5. Stark nachgefragt waren zudem das Tesla Model 3 und der Volkswagen ID.3. Zum ersten Mal in den Top 10 der am häufigsten in Deutschland zugelassenen Elektroautos taucht zudem der MG MG4 Electric auf, den der Hersteller selbst als „perfekten Einstieg in die Elektromobilität“ einstuft. Die nachfolgende Tabelle zeigt die beliebtesten Elektroautos in Deutschland mit Blick auf die Neuzulassungen im März 2023.

Wirft man einen Blick auf die hierzulande im gesamten Jahresverlauf 2023 neu zugelassenen Elektroautos, grüßt das Tesla Model Y ebenfalls von der Tabellenspitze. Fast 16.000 Fahrzeuge dieses Typs wurden im bisherigen Jahresverlauf bereits neu in Deutschland zugelassen. Mehr als doppelt so viele Einheiten wie vom zweitplatzierten Volkswagen ID.4/ID.5.

Tesla Model Y (15.851 Neuzulassungen)

Volkswagen ID.4 / ID.5 (6.782)

Volkswagen ID.3 (5.285)

Tesla Model 3 (4.188)

Audi Q4 (3.602)

Audi Q8 (3.449)

Fiat 500 (3.093)

Smart Fortwo (3.055)

Skoda Enyaq (2.732)

Mini Cooper SE (2.663)

Marktführer unter den Herstellern von Elektroautos ist mit großem Abstand Tesla. Im Jahresverlauf entfielen 21,8 Prozent aller E-Auto-Zulassungen auf den amerikanischen Hersteller. Auf den weiteren Plätzen folgen Volkswagen (14,2 Prozent), Audi (8,1 Prozent) und Mercedes (7,7 Prozent). Hyundai erreicht 5,7 Prozent Marktanteil, komplettiert wird die Top 10 von BMW (4,6 Prozent), Smart (3,6 Prozent), Fiat (3,3 Prozent), MG (3,3 Prozent) und Skoda (2,9 Prozent).

Zahl der neu zugelassenen E-Autos legt zu

Im ersten Quartal des laufenden Jahres lag die Zahl der neu zugelassenen Elektroautos in Deutschland bei in Summe 94.736 Einheiten. Trotz im Jahresvergleich niedrigerem Umweltbonus wurden damit sogar mehr E-Autos verkauft als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Vor einem Jahr lag die Zahl nach den ersten drei Monaten des Jahres bei 83.672 verkauften Elektro-Pkw.