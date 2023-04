Tesla gnadenlos: Konkurrenz soll bluten

Bittere Pille für Tesla: Trotz eines Umsatzsprungs ist der Gewinn im ersten Quartal des laufenden Jahres deutlich gefallen. In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres verdiente der Hersteller von Elektroautos nur noch 2,5 Milliarden US-Dollar. Das waren 24 Prozent weniger als noch vor einem Jahr. Die Aktie ging in der Folge auf Talfahrt. Und trotzdem hält Konzernchef Elon Musk an seiner Strategie fest, mit Preissenkungen weitere Marktanteile einzusammeln. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA. Und jetzt gibt es sogar die bereits zweite Preissenkung innerhalb eines Monats.

Tesla: Die nächste Preissenkung ist da

Denn nach der bereits erfolgten Ankündigung, die Preise auf ausgewählte Pkw-Modelle zu senken, werden Tesla-Autos jetzt in den USA noch einmal billiger. Das Model 3 kostet mit Heckantrieb jetzt nur noch mindestens 39.990 Dollar, umgerechnet knapp 36.500 Euro. Zum ersten Mal seit langer Zeit bietet Tesla das Model 3 damit wieder für unter 40.000 Dollar an. Die Performance-Variante mit mehr Leistung ist ab 52.990 Dollar zu haben.

Beim Tesla Model Y liegt der Einstiegspreis jetzt bei 46.990 Dollar für das Basismodell, bei 49.990 Dollar für die „Long Range“-Ausführung und bei mindestens 53.990 Dollar für die Performance-Variante. Das sind jeweils 3.000 Dollar weniger als bisher. Hinzu kommt eine mögliche Steuergutschrift in Höhe von 7.500 Dollar, weil bei diesem Fahrzeug auch der verbaute Akku aus den USA kommt. Das Model S startet in den USA ab 84.990 Dollar, das Model X ab 94.990 Dollar.

Steuervorteil senkt Preise für Elektroautos noch mehr

Als Gründe für die abermaligen Preissenkungen führt Tesla aus, die Verbreitung der Elektromobilität weiter unterstützen zu wollen. Tesla-Chef Musk sagte anlässlich der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen: „Es ist besser, eine große Zahl von Autos mit einer geringeren Rendite auszuliefern und diese Rendite in der Zukunft zu kassieren, wenn wir das autonome Fahren perfektionieren.“

Bei anderen Unternehmen aus der Automobilbranche sieht man die aktuelle Entwicklung bereits mit Sorge. Die Preissenkungen von Tesla seien „eine Warnung“ für andere Hersteller, sagte jüngst etwa der Chef von Renault, Fabrice Cambolive. „Wir werden Land für Land, Markt für Markt analysieren, welches Niveau an Wettbewerbsfähigkeit wir haben müssen, um im Spiel zu bleiben.“

Tesla hat 2023 noch viel vor

Aktuelle Tesla-Planungen sehen vor, im laufenden Kalenderjahr 1,8 Millionen Fahrzeuge auszuliefern. Unter anderem in Deutschland sind das Tesla Model 3 und das Model Y extrem beliebt. In einem nächsten Schritt ist nicht nur der Verkaufsstart des Tesla Cybertruck geplant, sondern auch die Einführung eines günstigeren Tesla-Modells für rund 25.000 Dollar.