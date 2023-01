Audi Activespere Concept: Spektakulärer Formwandler

Die Sphere-Serie von Audi bekommt Zuwachs. Nach dem ultrasportlichen Audi Skysphere Concept, dem luxuriösen Audi Grandphere Concept und dem geräumigen Audi Urbansphere Concept legt die Marke mit den vier Ringen jetzt nach. Der Audi Activesphere Concept soll unterstreichen, wie man sich in Ingolstadt die Zukunft der hierzulande beliebten SUV-Modelle im Coupé-Stil vorstellt – mit innovativem Bedienkonzept auf Basis von Mixed-Reality-Brillen und abgefahrenem Pickup-Feature.

Audi Activespere Concept wird auf Knopfdruck zum Pickup

Im Kern handelt es sich bei Audi Activesphere Concept um ein sportliches Coupé-SUV der Oberklasse mit 325 kW Leistung (442 PS), bei dem bewusst viel Glas verbaut ist. Sowohl an der Vorderachse, als auch an den hinteren Rädern kommt ein Elektromotor zum Einsatz, was für ein abrufbares Drehmoment von 720 Newtonmetern sorgen soll. Das viertürige Crossover-Modell ist knapp fünf Meter lang, auf 22 Zoll großen Rädern unterwegs und mit viel Bodenfreiheit für den Offroad-Einsatz ausgestattet. Sie liegt im Grundniveau bei 208 Millimetern und lässt sich bei Bedarf, etwa bei Geländefahrten, um 40 Millimeter erhöhen.

Auf Tastendruck ist es zudem möglich, das Sportback-Heck in eine offene Ladefläche („Activeback“) zu verwandeln. Dann lässt sich zum Beispiel Wasser– oder Wintersportequipment transportieren. Selbst zwei E-Bikes sollen dort sicheren Halt finden. Die transparente Heckscheibe schiebt sich dafür nahezu bündig über das Dach. Gleichzeitig klappt das untere, vertikale Segment des Hecks in die Horizontale und macht so die Nutzung der praktischen Ladefläche mit bereits integrierten Halterungen für E-Bikes erst möglich. Die seitlichen Flächen, die C-Säulen, verändern sich nicht. Eine Trennwand hinter den Rücksitzen schützt Passagiere im Innenraum vor Wind und Wetter.

Auf Wunsch verwandelt sich der Audi Activesphere Concept in einen Pickup-SUV.

Bereit für autonomes Fahren

Wie es sich für ein modernes Konzeptfahrzeug gehört, haben die Ingenieure von Audi schon einen Blick auf zukünftig vorstellbare Funktionen geworfen. Entsprechend lässt sich der Audi Activespere Concept nicht nur mit einem Lenkrad und Pedalen fahren, sondern ist auch bereit für automatisiertes Fahren nach Level 4. Per Mixed-Reality-Brillen ist während des Chauffierens für alle Insassen das Erleben der realen Umgebung und des Weges möglich, während gleichzeitig – individuell für Fahrer und Passagiere konfigurierbar – plastisch erscheinende Informationen und Interaktionselemente ins Blickfeld rücken. In Zukunft wird ein Auto also nicht mehr nur haptisch bedient, sondern auch virtuell. Ab wann? Unklar. Aber ein spannender Ausblick allemal.

Zukunftsmusik: die virtuelle Bedienung im Audi Activesphere Concept.

In der Spitze ist über die verbaute 100-kWh-Batterie mit dem Audi Activesphere Concept eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern möglich. Und auch kurze Ladezeiten des Akkus wurden von den Entwicklern dank 800-Volt-Technik bedacht. In der Spitze verspricht Audi eine Ladeleistung von 270 kW. Welche Vorteile 800-Volt-Ladetechnik bietet, lässt sich schon heute zum Beispiel beim Hyundai IONIQ 5 (Test) und dem Kia EV6 (Test) erleben.

Audi verspricht viel Beinfreiheit

Audi hebt auch ein Höchstmaß an Beinfreiheit hervor, die ein Radstand von 2,97 Metern ermöglichen soll. Abzuwarten bleibt allerdings, wie es insbesondere in der zweiten Sitzreihe um die Kopffreiheit bestellt ist. Normalerweise ist die bei Coupé-Modellen nämlich stark eingeschränkt, wie wir jüngst unter anderem beim Volvo C40 Recharge Pure Electirc (Test) feststellen durften.

Der Innenraum ist gekennzeichnet durch vier Einzelsitze. Komfortables Ein- und Aussteigen soll über sich gegenläufig öffnende Türen möglich sein. Ein Konzept, wie man es heutzutage zum Beispiel schon beim Mazda MX-30 (Test) erleben kann. Fährt der Audi Activesphere Concept automatisiert, sind Armaturenträger und Lenkrad ebenso wie die Pedalerie unsichtbar versenkt. Speziell in der ersten Sitzreihe sorgt das für ein noch voluminöseres Raumgefühl, verspricht der Hersteller.

Futuristischer Innenraum im Audi Activesphere Concept.

Was kostet der Audi Activesphere Concept?

Einen Preis für den Audi Activesphere Concept gibt es nicht. Das liegt primär daran, dass es dieses Fahrzeug nach derzeitigem Stand der Dinge nicht schaffen wird, in die Serienproduktion zu gehen. Audi geht es bei dem neuen Konzeptauto vielmehr darum, zu zeigen, welche Möglichkeiten die E-Mobilität in verschiedenen Bereichen in Zukunft möglich machen könnte. Dazu gehören unter anderem das autonome Fahren und die sich daraus ergebenden Optionen für Augmented-Reality-Funktionen für Passagiere im Innenraum.