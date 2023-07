Neuer Clou von Audi: Nie mehr Langeweile im Auto

Was tun, wenn im Stau absoluter Stillstand herrscht oder an der Ladesäule beim Laden des Elektroautos die Zeit einfach nicht vergehen möchte? Audi hat auf diese Frage jetzt die passende Antwort. Als erste Marke aus dem Volkswagen-Konzern bringt der Hersteller aus Ingolstadt nämlich die App von YouTube ins Auto. Auf diese Weise lassen sich auch unterwegs Livestreams, Nachrichten oder andere Inhalte zur Unterhaltung nutzen.

YouTube im Audi: Diese Modelle unterstützen das Videostreaming

Mit dem Modelljahr 2024 steht die YouTube-App in ausgewählten Modellen, die mit dem neuesten Hard- und Software-Cluster auf Basis des MIB 3 ausgestattet sind, zur Verfügung. Konkret sind das die Modelle A4/A5, Q5, A6/A7, A8, Q8 e-tron und Audi e-tron GT quattro. Ab Werk werden die Fahrzeuge in ganz Europa, in Kanada und in den USA mit einem neuen Store für Apps zum Download ausgestattet sein. Und aus diesem Store lässt sich dann auch die App von YouTube herunterladen und dem Infotainment-System des Autos hinzufügen.

YouTube-App im Infotainment-Sysem von Audi.

Für die Nutzung von Drittanbieter-Apps wie YouTube wird eine Datenverbindung benötigt, die über die sogenannte embedded SIM, eine fest im Fahrzeug verbaute SIM-Karte, hergestellt wird. Die Abrechnung der anfallenden Mobilfunkkosten erfolgt dabei in Europa über ein bei Cubic Telecom zu erwerbendes Datenvolumen.

Datenvolumen ist nicht gerade günstig

Aktuell stehen dort drei Datenpakete mit bis zu 9 Mbit/s im Downstream zur Verfügung, die sich auch direkt im Auto buchen lassen. Die Preise für deutsche Kunden:

2 GB für 6,95 Euro (gültig für 30 Tage)

5 GB für 14,95 Euro (gültig für 90 Tage)

25 GB für 72 Euro (gültig für 365 Tage)

Beachten solltest du, dass der Datenverbrauch bei der Nutzung von Videos vergleichsweise hoch ist. Insbesondere dann, wenn du hochauflösende Inhalte der Video-Plattform schaust. Entsprechend schnell kann das von dir gebuchte – und bei Cubic Telecom vergleichsweise teure – Datenvolumen verbraucht sein.

YouTube-Videos im Audi funktionieren nur beim Parken

Um den hohen Sicherheitsanforderungen von Audi gerecht zu werden, können Videos über die YouTube-App nur dann abgespielt werden, wenn das Auto parkt. Sich während der Fahrt von Bewegtbildern berieseln und ablenken zu lassen, ist also ausgeschlossen. Auch YouTube Premium für den Genuss werbefreier Videos wird nach Angaben von Audi unterstützt.