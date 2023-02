Schockierend: Deutsche Autos viel schlechter als erwartet

Wer sich in der Vergangenheit für ein in Deutschland produziertes Auto entschied, konnte sich darauf verlassen, Qualität ausgeliefert zu bekommen. Egal, ob Porsche, BMW, Mercedes, Audi oder Volkswagen, deutschen Marken eilte stets das Image voraus, den höchsten Ansprüchen zu genügen. Doch die US-amerikanische „Vehicle Dependability Study“ („Fahrzeug-Zuverlässigkeits-Studie“) zeichnet mit Blick auf das Modelljahr 2020 und 31 untersuchte Pkw-Marken ein komplett anderes Bild.

Autos asiatischer Hersteller sind zuverlässiger als deutsche

Denn überdurchschnittlich zuverlässig sind laut der Studie der Marktforscher von J.D. Power im Speziellen verschiedene Hersteller aus Asien. Den Spitzenplatz konnte sich demnach Toyotas Premium-Marke Lexus sichern, gefolgt von Hyundais Luxus-Marke Genesis. Ebenfalls auf dem Podest der drei zuverlässigsten Pkw-Marken landet die Hyundai-Tochter Kia. Sie ist anders als Lexus und Genesis auch im Massenmarkt-Segment aktiv.

Und die deutschen Hersteller? Ihr Abschneiden fällt hinsichtlich der Zuverlässigkeit fast schon erschreckend schwach aus. BMW landet im Gesamtranking nur im Mittelfeld (Platz 15), noch schlechter schneiden Porsche (Platz 20), Volkswagen (Platz 24) und Mercedes (Platz 27) ab. Audi landet sogar nur auf dem drittletzten Rang – mit einem übrigens ähnlich mauen Ergebnis wie Tesla.

Das Ergebnis fällt für hochpreisige Autos wohl auch deswegen so mies aus, weil die Fahrzeuge mit besonders viel komplexer Elektronik ausgestattet sind, schlussfolgern die Marktforscher. Viel Technik erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass es zu unvorhergesehenen Problemen komme. Lexus und Genesis zeigen andererseits aber, dass Premium-Pkw auch zuverlässig sein können.

Im Schnitt komme es nach Analysen von J.D. Power pro 100 Fahrzeugen zu 186 Problemen. Dabei untersuchte die jetzt veröffentlichte Studie verschiedene Fahrzeuge des Modelljahres 2020, also drei Jahre alte Pkw, in Bezug auf Qualität, Austausch von Komponenten und Attraktivität. Ziel ist es nach Angaben der Marktforscher, Herstellern dabei zu helfen, Autos qualitativ besser zu machen. Das solle auch den Wiederverkaufswert steigern. Am zuverlässigsten schnitten die Pkw-Modelle Toyota C-HR und Lexus RX ab.

Diese Probleme treten bei Autos besonders häufig auf

Zu den am häufigsten beobachteten Problemen bei Autos mit Produktionsjahr 2020 gehörten Ausfälle der Starterbatterie und veraltete Karten beim ab Werk installierten Navigationssystem. In Summe waren laut Studie bei den untersuchten Autos am häufigsten Probleme mit dem Infotainment-System zu beobachten.

Schwierigkeiten wurden oft auch bei der Verbindung zwischen Pkw und Smartphone der Autofahrer registriert. Das Zusammenspiel zwischen Pkw und Android Auto respektive Apple CarPlay klappte x-fach nicht, wie erhofft. Überdurchschnittlich häufig treten dem Vernehmen nach auch Probleme mit Sprachsteuerungen auf. Die digitalen Assistenten in Autos erkennen bis heute oft nicht den gewünschten Sprachbefehl des Fahrers.

J.D. Power rät Herstellern, regelmäßiger mit Updates nachzubessern, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Und das nicht nur bei turnusmäßigen Werkstattbesuchen im Rahmen von Inspektionen, sondern auch per Over-the-Air-Update. Für die Studie wurden zwischen August und November vergangenen Jahres rund 30.000 Erstbesitzer von Fahrzeugen des Modelljahres 2020 befragt.