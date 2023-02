Chaos perfekt: Das sind die neuen Lieblinge unter den E-Autos

Dramatischer Einbruch bei den Zulassungszahlen von E-Autos in Deutschland. Nicht nur die Zahl von Plug-in-Hybriden ist zum Jahresauftakt akut zurückgegangen. Auch bei den vollständig elektrifizierten Fahrzeugen ging die Zahl der Neuzulassungen im Januar massiv zurück. Und zwar auf ein Niveau, das zuletzt im Februar 2021 registriert wurde. Der Grund: die zurückgefahrene Kaufprämie für Elektroautos; hierzulande auch bekannt als Umweltbonus.

Nachfrage nach E-Autos geht gewaltig zurück

In Zahlen ausgedrückt heißt das laut neuesten Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA), dass im Januar gerade einmal 18.136 neue E-Autos für den Betrieb auf deutschen Straßen neu zugelassen wurden. Nimmt man auch Autos mit Verbrennungsmotor dazu, waren es im Januar rund 179.000 neu zugelassene Pkw. Zum Vergleich: Im Januar 2022 waren es noch knapp 21.000 Neuzulassungen bei den zu 100 Prozent elektrifizierten Autos.

Ende vergangenen Jahres zog die E-Auto-Nachfrage bei vielen Interessenten der E-Mobilität im Wissen, dass bald nur noch ein niedrigerer staatlicher Umweltbonus gezahlt wird, kräftig an. Im November wies das KBA knapp 58.000, im Dezember sogar rund 104.000 neu zugelassene Elektroautos aus. Jetzt der dramatische Rückgang.

Wie stark insbesondere in der Mittelschicht die Kaufzurückhaltung ausfällt, macht ein Blick auf die zehn beliebtesten Elektroautos in Deutschland deutlich. Fahrzeuge wie der Fiat 500 oder der Cupra Born, in den zurückliegenden Monaten beide noch sehr stark nachgefragt, finden in den Top 10 der am häufigsten zugelassenen E-Autos ebenso wenig eine Rolle wie der Opel Corsa-e oder der Hyundai Kona Elektro (Test). Auch das hierzulande sehr beliebte Tesla Model 3 hat den Sprung in die Bestenliste verpasst. Das liegt primär aber daran, dass dieses Fahrzeug im Januar aus Übersee kaum importiert wurde.

Tesla trumpft mit dem Model Y groß auf

Umso beachtlicher ist es, dass Tesla im Januar mit dem Model Y ein zweites, stark nachgefragtes Ass aus dem Ärmel schütteln konnte. Das auch im brandenburgischen Tesla-Werk produzierte Elektroauto wurde im ersten Monat des laufenden Jahres hierzulande beachtliche 3.708 Mal neu zugelassen. Der mit Abstand höchste Wert in den vom KBA ausgewiesenen Zahlen neu zugelassener E-Autos. Erst mit weitem Abstand folgen der Volkswagen ID.4 (Test) und der Volkswagen ID.5, die beide auf der gleichen Plattform stehen, und der Audi Q8 e-tron. Die nachfolgende Liste zeigt die beliebtesten Elektroautos in Deutschland im Januar 2023.

Tesla Model Y (3.708 Neuzulassungen) Volkswagen ID.4 / ID.5 (1.471) Audi Q8 e-tron (1.131) Volkswagen ID.3 (805) Audi Q4 e-tron (738) Skoda Enyaq (729) Smart Fortwo (721) Dacia Spring (669) Porsche Taycan (534) Mazda MX-30 (499)

Und so sehen die Marktanteile unter den E-Auto-Herstellern aus

Entsprechend der hohen Nachfrage bei E-Autos kann Tesla übrigens auch hinsichtlich des Marktanteils vom Spitzenplatz grüßen. Im Januar verbuchte der US-amerikanische Hersteller fast ein Vierteil des Neuwagen-Marktes bei Elektroautos für sich (23,4 Prozent). Erst mit weitem Abstand folgen Volkswagen (14,0 Prozent), Audi (11,4 Prozent), Mercedes (8,6 Prozent) und Hyundai (4,2 Prozent).