Elektroauto in der Waschanlage: Ist das gefährlich?

Elektroautos werden nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz immer beliebter. Allein in Deutschland wurden im Jahr 2022 rund 470.000 rein elektrisch betriebene Pkw zugelassen. Das entsprach einem Marktanteil von 17,7 Prozent unter allen neu zugelassenen Autos. Hinzu kamen rund 362.000 Plug-in-Hybride, die zumindest auf kurzen Strecken emissionsfrei unterwegs sein können und deren Aufladung ebenfalls über einen Stecker von außen möglich ist. Aber wie verhält es sich eigentlich mit der Pflege? Was muss ich beim Waschen eines E-Autos beachten? Gibt es nicht sogar Gefahren bei einer Unterbodenwäsche, weil dort die Hochvoltbatterie sitzt? Fragen über Fragen, die bei der Autowäsche eines Stromers aufkommen können.

E-Auto waschen: Tipps und Tricks für ein sauberes Elektroauto

Die grundsätzliche Botschaft ist einfach: Ein Elektroauto wie einen Tesla Model Y, einen Volkswagen ID.3 oder einen Hyundai Kona Elektro kannst du in weiten Teilen genauso waschen und reinigen, wie du es von einem Diesel oder Benziner gewohnt bist. Denn Regen, Staub und im Winter Streusalz sorgen natürlich auch bei diesen Autos für Verschmutzungen. Abgase von anderen Autos darf man in diesem Zusammenhang ebenfalls nicht vergessen. Da ein Elektroauto aber mit Strom betrieben wird und Strom und das für eine Reinigung notwendige Wasser bekanntlich nicht die besten Freunde sind, ist es trotzdem ratsam, einige Punkte beim Autowaschen zu beachten.

Wasche dein E-Auto niemals, wenn es gerade aufgeladen wird. Es besteht Stromschlaggefahr. Solltest du eine Unterbodenwäsche vornehmen, verzichte am besten auf einen Hochdruckreiniger. Im Motorbereich oder auch rund um den Ladeanschluss ist es ebenfalls ratsam die Reinigung nicht mit einem Hochdruckreiniger durchzuführen. Vorsicht beim Kühlergrill an der Vorderseite: Hier sind abhängig vom Fahrzeugmodell viele Sensoren verbaut, die du mit einem zu harten Wasserstrahl beschädigen könntest.

Der Vorteil bei einem Elektroauto ist, dass du im Motorbereich keine nennenswerten Ölflecken befürchten musst. Denn anders als bei einem Verbrenner kommt ein Stromer ohne Motoröl aus. Und auch am Heck, wo bei einem Diesel oder Benziner trotz Katalysator und Partikelfilter oft Rußflecken zu finden sind, musst du derartige Verschmutzungen bei einem vollständig elektrifizierten Auto nicht befürchten. Schließlich findet am Heck von einem Elektroauto kein Ausstoß von Abgasen statt.

Mit dem Elektroauto in die Waschanlage oder besser Handwäsche?

In eine Waschstraße kannst du mit deinem Elektroauto oder einem Pkw mit Plug-in-Hybrid-Antrieb übrigens ohne Bedenken fahren. Hier sind keine Gefahren für dich zu erwarten, weil Ladeanschluss und andere elektronischen Bauteile entsprechend geschützt sind. Kratzer im Lack musst du nach dem Besuch einer Waschanlage aber natürlich wie bei jedem anderen Auto trotzdem befürchten.

Schonender für den Autolack ist es, selbst Hand anzulegen. Dabei solltest du aber die rechtlichen kommunalen Einschränkungen beachten, die bei einer Autowäsche auch auf deinem Grundstück gelten können. Oft ist die Handwäsche eines Autos nämlich auf städtischem oder dörflichem Boden generell verboten, weil Öl und andere Schadstoffe das Grundwasser verunreinigen könnten.

Ist bei dir vor Ort das Waschen deines Elektroautos in privatem Umfeld erlaubt oder du steuerst mit deinem Elektroauto eine Waschbox mit im Boden verbauten Fett- und Ölfilter an, solltest du an das passende Zubehör denken. Mit einem Autoschwamm oder Autohandschuh und speziellem Autoshampoo respektive Felgenreiniger bist du perfekt für die Handwäsche deines Autos ausgerüstet. Das macht etwas mehr Arbeit, sorgt aber für eine schonende Pflege des E-Autos.

Elektroauto mit einem Hochdruckreiniger reinigen?

Grundsätzlich kannst du für die Reinigung eines Elektroautos übrigens auch zu einem Hochdruckreiniger greifen. Wenn du die vier oben genannten Punkte beachtest, spricht nichts dagegen, etwa die Türen, das Dach oder auch die Felgen mit hohem Wasserdruck zu säubern. Mehr als 200 Bar Wasserdruck und ein Wasserdurchsatz von mehr als 500 Litern pro Stunde sind bei einer Autowäsche aber nicht notwendig.

Wichtig auch: Achte auf einen flachen Winkel des Wasserstrahls und auf ausreichend Abstand zu deinem Auto. Mindestens 25 bis 30 Zentimeter solltest du bei der Verwendung eines Hochdruckreinigers von der Spritzdüse zum Auto einhalten, um den Lack nicht zu beschädigen. Hilfreich bei der allgemeinen Pflege kann auch eine speziell für Hochdruckreiniger entwickelte Waschbürste sein.

Waschanlagen-Modus einschalten

Aus der Vergangenheit sind übrigens auch Fälle bekannt, bei denen Wasserstrahlen in der Waschanlage dazu führten, dass Sensoren irrtümlich Ladeklappen und sogar den Kofferraum von Elektroautos öffneten. In einigen Waschanlagen sind E-Autos deswegen sogar verboten.

Helfen kann es, im Elektroauto – sofern verfügbar – einen sogenannten Waschanlagen-Modus zu aktivieren. Den gibt es zum Beispiel beim Tesla Model 3. Ladedose, Heckklappe und Fenster werden dann verriegelt, Scheibenwischer und Parksensoren deaktiviert.

Grundsätzlich ist es hilfreich, in der Bedienungsanleitung eines E-Autos nachzulesen, ob es besondere Dinge vor der Fahrt in eine Waschstraße zu beachten gibt. Achtest du auf die dort beschriebenen Hinweise, erlebst du in einer Waschstraße keine unangenehme Überraschung.

