Politiker drehen durch: Verbot von Elektroautos geplant Hayo Lücke 3 Minuten

Der Trend zur E-Mobilität ist in weiten Teilen der Welt schon klar und deutlich zu erkennen. Auch in den USA, wo beispielsweise in Kalifornien schon das Verbrenner-Aus beschlossene Sache ist. Politiker in Wyoming planen jetzt den verrückt anmutenden Gegensatz.