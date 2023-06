E-Auto: Das ist die Top 20 mit der größten Reichweite

Die Deutschen haben im Hinblick auf E-Autos Angst. Angst, vor geringer Reichweite. Laut einer aktuellen Umfrage hindert die sogenannte Reichweitenangst insgesamt ein Drittel der Befragten daran, sich ein E-Auto anzuschaffen. Reichweitenangst heißt: Angst davor, dass die maximale Reichweite der Elektrofahrzeuge (im Alltag) nicht ausreicht. Folglich spielt beim Kauf eines E-Autos die Frage nach der Reichweite eine wichtige Rolle. Denn: niemand will bei langen Fahrten ebenso lange Boxenstopps an der Ladesäule einlegen. Hinzukommt: Das Tankstellen-Netz in Deutschland ist um Lichtjahre engmaschiger als die Versorgung mit Ladesäulen.

Das E-Auto und die Reichweite: Das ist die Top 20

Schaut man sich Herstellerangaben von Tesla, Audi, BMW und Co. an, sind heute bereits Reichweiten von deutlich mehr als 600 Kilometern möglich. Es ist davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren beim E-Auto auch das Doppelte drin sein wird. Doch wie weit kommen aktuelle Modelle in der Praxis? Die folgende Liste zeigt die aktuelle Top 20 der Elektroautos. So weißt du, nach wie viel Kilometern du an die Ladesäule musst.

BMW iX xDrive 50 (610 km) Mercedes-Benz EQS 450+ Electric Art (575 km) BMWi7 xDrive 60 (545 km) Mercedes-Benz EQE 350+ (530 km) BMW i4 eDriv40 (490 km) Nio RT7 (485 km) Ford Mustang Mach-E Extended Range (480 km) Polestar 2 Long Range Single Motor (480 km) Kia EV6 (77,4 kWh) (470 km) Hyundai Ioniq 5 (470 km) Tesla Model X 100D (451 km) Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD (450 km) Skoda Enyaq Coupé RS iV (450 km) Hyundai Kona Elektro (64 kWh) Trend (nach Facelift) (435 km) Porsche Taycan Sport Turismo GTS (420 km) Tesla Model 3 (415 km) Tesla Model Y Maximum Range AWD (415 km) Audi Q4 Sportback 40 e-tron S line (410 km) Volvo C40 Rech. Pure Electr. Single Motor Ultim. (410 km) Kia Niro EV (64,8 kWh) Inspiration (410 km)

Deutsche Elektroautos haben aufgeholt

Unsere Top 20 basiert auf den Daten des ADACs. Gemessen hat der Automobilclub in seinem realitätsnahen Ecotest, in dem man alle Fahrzeuge mit allen Antriebsarten gleichermaßen testet. Einen Bonus fürs E-Auto gab es eigenen Angaben zufolge somit nicht.

→ E-Auto-Chef packt aus: Endlich hat jemand den Mut es auszusprechen

Die Top 5 belegen die deutschen Autobauer BMW und Mercedes. Alle E-Auto-Modelle der Hersteller kommen in der Praxis auf eine Reichweite von rund 500 beziehungsweise 600 Kilometern. Dabei hat der ADAC den Tesla Model S außen vor gelassen. Nach Angaben des Autobauers kommt dieser aber auch auf eine maximale Reichweite von 600 Kilometern. Das ist zwar ein theoretischer Wert. Dennoch hätte sich Tesla mit dem Model S so Platz 2 gesichert.

E-Auto-Flops: Wenn nach 100 Kilometern Schluss ist

Wer sich die E-Auto-Modelle am Ende der Liste ansieht, stellt schnell fest, dass es fast ausschließlich Wagen der Kompaktklasse sind. Eine Ausnahme bildet der Elektro-Van Nissan e-NV 200 Evalia. Der ADAC kommt zu dem Schluss, dass eine hohe Reichweite aktuell nicht unbedingt mit einem energieeffizienten Fahrzeug, sondern vor allem durch große Batteriekapazitäten erreicht wird.

Dacia Spring Electric Comfort Plus 2WD (185 km)

Honda e Advance (180 km)

Mazda MX-30 e-SKYACTIV (170 km)

Nissan e-NV 200 Evalia (167 km)

Renault Twingo Electric Intens (150 km)

Smart Forfour EQ passion (100 km)