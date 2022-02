Tesla deklassiert: Diese Elektroautos sind plötzlich die neuen Lieblinge

Dinge wiederholen sich: Wie im Januar vergangenen Jahres spielte Tesla auch im Januar 2022 bei den Pkw-Neuzulassungen im Segment der Elektroautos in Deutschland keine Rolle. Gerade einmal 272 Einheiten des Model 3 und sogar nur 142 Einheiten des Model Y wurden laut Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) von Tesla-Käufern im ersten Monat des neuen Jahres neu für den Betrieb auf deutschen Straßen angemeldet. Zum Vergleich: Im Dezember 2021 war das Tesla Model 3 noch der am häufigsten zugelassene Pkw in Deutschland. Und mit rund 35.000 Neuzulassungen hierzulande auch das am häufigsten neu zugelassene Elektroauto des gesamten Jahres 2021.

E-Auto-Neuzulassungen im Januar 2022: Von Tesla keine Spur

Dominiert wird der deutsche E-Auto-Markt zum Jahresauftakt von anderen Modellen. Und zwar von Fahrzeugen, die man so wohl eher nicht auf dem Zettel hatte. Denn die Top-3-Plätze belegen nicht etwa Autos von Volkswagen oder Renault, sondern vielmehr von Fiat und Hyundai. Die meisten neu zugelassenen Elektroautos entfielen im Januar 2022 nämlich auf den Fiat 500; mit knapp 1.300 Einheiten. Gefolgt vom Hyundai Kona Elektro und dem Hyundai Ioniq 5. Erst auf den drei weiteren Plätzen folgen drei Modelle von Volkswagen.

Schaut man auf die Gesamtzahl der neu zugelassenen Elektroautos, liegt im Januar 2022 übrigens Volkswagen vorne – mit einem Marktanteil von 13,2 Prozent. Das Jahr 2021 hatte VW noch mit einem E-Auto-Marktanteil von 20,3 Prozent abgeschlossen, im Januar 2021 erreichte der Automobilkonzern aus Wolfsburg sogar einen Marktanteil von 28,1 Prozent. Das zeigt: Der Wettbewerb auf dem Markt der elektrifizierten Fahrzeuge wird für VW zusehends intensiver.

Auch Opel, Audi, BMW und Mercedes-Benz liefern viele Elektroautos

Auf den weiteren Plätzen der Pkw-Hersteller mit dem größten Absatz an Elektroautos in Deutschland folgen mit Blick auf Januar 2022 der koreanische Hersteller Hyundai (9,8 Prozent), Opel (8,4 Prozent), Renault (7,8 Prozent) und Audi (7,4 Prozent). Komplettiert wird die Top 10 von BMW (6,2 Prozent), Fiat (6,0 Prozent), Mercedes-Benz (5,3 Prozent), Peugeot (5,2 Prozent) und Skoda (3,6 Prozent). Tesla erreichte nur einen Marktanteil von 0,7 Prozent, dürfte aber in den kommenden Monaten wieder Boden gut machen.

In Summe wurden im Januar 2022 rund 184.000 Pkw neu zugelassen – davon 20.892 Elektroautos. Die Zahl der E-Auto-Neuzulassungen fiel damit auf das Niveau von Februar 2021 zurück. Im November vergangenen Jahres hatte es noch rund 40.000 neu zugelassene Elektroautos gegeben, im Dezember sogar mehr als 48.000 – unter anderem getrieben durch die hohe Elektroauto-Kaufprämie in Höhe von 9.000 Euro.