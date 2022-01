Eines der beliebtesten Elektroautos feiert überraschendes Comeback

Fast 31.000 Pkw-Neuzulassungen im Jahr 2021 entfielen auf den Volkswagen e-up. Der Kleinwagen war damit nach dem Tesla Model 3 im vergangenen Jahr das zweiterfolgreichste Elektroauto in Deutschland. Problem nur: Bei den Neuzulassungen handelt es sich um Bestellungen, die bereits vor vielen Monaten getätigt wurden. Für weitere Interessierte ist der VW e-up schon seit einigen Monaten abgesehen von einigen wenigen Sonderkontingenten nicht mehr bestellbar. Doch das könnte sich schon bald wieder ändern. Denn wie die Elektroauto-Vermietung Nextmove berichtet, soll VWs elektrifizierter Kleinwagen in Kürze tatsächlich wieder bestellbar sein.

Volkswagen e-up erlebt überraschendes Comeback

Eigentlich plant Volkswagen erst für 2025 in Form des ID.2 mit einem modernen Nachfolger des e-up. Das ist bei dem riesigen Erfolg, den der Wagen aktuell in Deutschland mit Blick auf die E-Mobilität feiert, eine noch sehr lange zu überbrückende Zeit. Auch wenn Volkswagen mit ID.3, ID.4, ID.5 und demnächst auch mit dem ID.6 schon einige namhafte Vertreter im Elektroauto-Fundus zu bieten hat, wäre ein kleiner, bezahlbarer Stadtflitzer genau das, was viele Interessenten sich am meisten vom Wolfsburger Autobauer wünschen würden. Denn während der ID.3 als Kompaktmodell aktuell mindestens knapp 37.000 Euro kostet, stand der e-up in der Vergangenheit für einen deutlich niedrigeren Kaufpreis zur Verfügung. Und in Kürze ist laut Nextmove mit einem Restart der e-up-Bestellungen zu rechnen.

Wie der Leihwagen-Anbieter aus Arnstadt in Thüringen zu vermelden weiß, soll es schon bald wieder möglich sein, den VW e-up zu bestellen. Dem Vernehmen nach wird aber nur die Top-Version e-up Style „Plus“ für circa 26.500 Euro zur Verfügung stehen. Abzüglich Umweltbonus in Höhe von 9.570 Euro sinkt der Preis auf knapp 17.000 Euro. Und wer dann möglicherweise noch ein Auto in Zahlung geben kann, fährt in vielen Fällen schon bald für rund 10.000 Euro in einem neuen Elektroflitzer zum gewünschten Zielort.

Laut eines Händler-Schreibens, das Nextmove vorliegt, verfügt das Style-Plus-Modell neben einer CCS-Ladedose für das Aufladen an DC-Ladestationen zusätzlich über ein Multifunktionslenkrad mit Lederüberzug und 15 Zoll große Leichtmetall-Felgen. Optisches Highlight soll ein tiefschwarzes Dach sein, das sich von der eigentlichen Wagenfarbe abhebt. Auch die Außenspiegelkappen sollen diese Farbe mit Perleffekt besitzen. Auf Wunsch ist dieses farbliche Design-Extra dem Vernehmen nach aber bei der Bestellung auch abwählbar. Dann erstrahlt der Volkswagen e-up in einer einheitlichen Lackierung.

Primär ist der Volkswagen e-up als klassisches Stadt- und Pendler-Fahrzeug vorgesehen. Die Langstreckentauglichkeit ist bei einer elektrischen Reichweite von bis zu 260 Kilometern nach WLTP-Norm nämlich eher nicht gegeben. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 130 km/h, die Wiederaufladung der Batterie ist über den CCS-Stecker mit bis zu 40 kW möglich. Die Leistung des e-up ist mit 61 kW (82 PS) ziemlich überschaubar. Allerdings für die angesprochene Zielgruppe in aller Regel vollkommen ausreichend.

Offizielle Bestätigung von Volkswagen

Wir wollten natürlich von Volkswagen selbst wissen, ob an den aktuellen Gerüchten rund um das Comeback des e-up etwas Wahres dran ist. Entsprechend haben wir die Pressestelle des Unternehmens um eine Stellungnahme gebeten. Und siehe da: Ein Unternehmenssprecher konnte gegenüber unserer Redaktion die Pläne bestätigen. „Wir hatten 2020 den e-up temporär vom Markt genommen, da die Lieferzeiten aufgrund der hohen Nachfrage drastisch gestiegen sind. Jetzt wurde entschieden, den e-up wieder ins Bestellprogramm aufzunehmen.“ Nach aktuellem Stand der Dinge soll der Elektro-Kleinwagen voraussichtlich ab Mitte Februar wieder bestellbar sein. Weiter führte der Volkswagen-Sprecher aus: „Wir werden den e-up dann in leicht modifizierter Angebotsstruktur anbieten. Der aktuelle Preis liegt leider noch nicht vor.“