Audi Q8 e-tron: Großes Upgrade für den Ur-e-tron

Um es gleich vorwegzunehmen: Der neue Audi Q8 e-tron ist und bleibt mit einer Länge von 4,92 Metern, einer Breite von 1,94 Metern und einer Höhe von rund 1,62 Metern ein Luxus-SUV. Du musst das notwendige Kleingeld auf der hohen Kante liegen haben, um ihn dir leisten zu können. Das lässt sich schon an der gewählten Batteriegröße ablesen. Die liegt nämlich bei mindestens 95 kWh (Q8 50 e-tron), es sind aber auch 114 kWh (Q8 55 e-tron / SQ8 e-tron) möglich. Eine Batterie mit nur 74 kWh Ladekapazität steht hingegen nicht mehr zur Verfügung.

Audi Q8 e-tron: Bis zu 170 kW Ladeleistung

Beim kleineren Modell des Q8 e-tron ist eine Wiederaufladung des Energiespeichers an einer HPC-Ladesäule mit bis zu 150 kW möglich. Bei den beiden hochwertigeren Modellen sind unter optimalen Bedingungen sogar bis zu 170 kW möglich. An einer AC-Ladesäule oder an einer Wallbox zu Hause lädt der Audi Q8 e-tron mit bis zu 11 kW Leistung. Optional bietet Audi eine AC-Ladeleistung von 22 kW an.

Sowohl die SUV- als auch die Sportback-Variante des Q8 e-tron bieten im Boost-Modus per Allradantrieb 250 kW (340 PS) bei einem Drehmoment von 664 Nm. Die WLTP-Reichweite liegt nach Herstellerangaben bei 491 (SUV) respektive 505 Kilometern (Sportback). Über Schaltwippen hinter dem Lenkrad ist es möglich, drei Rekuperationsstufen auszuwählen und die Reichweite so im Stadtverkehr noch zu erhöhen.

Ab Anfang 2023 auch in Deutschland auf den Straßen unterwegs: der Audi Q8 e-tron.

Wer sich für das Q8 55 e-tron entscheidet, kann sich auf in der Spitze 300 kW (408 PS) freuen; bei einem Drehmoment von 664 Nm. Die WLTP-Reichweite liegt bei 582 Kilometern (SUV) respektive 600 Kilometern beim Sportback. Die Höchstgeschwindigkeit wird wie beim Q8 50 e-tron bei 200 km/h abgeregelt.

Top-Modelle mit drei E-Motoren

Die Top-Modelle SQ8 e-tron und SQ8 Sportback e-tron flitzen in der Spitze sogar mit 210 km/h über die Straßen. Hier sorgen drei Elektromotoren für den Vortrieb – mit bis zu 370 kW (503 PS) bei einem Drehmoment von 973 Nm. An der Vorderachse arbeitet eine 124 kW starke E-Maschine. An der Hinterachse sitzen zwei Elektromotoren mit jeweils 98 kW Leistung, die getrennt voneinander jeweils ein Hinterrad antreiben. Die Reichweite der S-Modelle liegt bei bis zu 494 km für das SUV und bis zu 513 km für den Sportback.

Der neue Audi Q8 e-tron ist serienmäßig mit einem Luftfederfahrwerk mit geregelter Dämpfung ausgestattet. Das Höhenniveau der Karosserie lässt sich je nach Fahrsituation um insgesamt 76 Millimeter variieren. Für den notwendigen Komfort und viel Sicherheit sorgen rund 40 Fahrassistenzsysteme.

Im Innenraum sind zwei Touchdisplays für die Bedienung aller Fahrzeugfunktionen vorhanden. Das obere ist 10,1 Zoll groß, das untere 8,6 Zoll. Hinzu kommt ein Full-HD-Display hinter dem Lenkrad, das Audi virtuell cockpit. Optional ist auch ein Head-up-Display verfügbar. Aufgrund eines Radstandes von 2,93 Metern verspricht Audi auch in der zweiten Sitzreihe ausreichend Beinfreiheit.

Was kostet der Audi Q8 e-tron?

Ein Audi zum Schnäppchenpreis kaufen? Das kann man vom Audi Q8 e-tron nicht erwarten. In Deutschland liegt der Grundpreis bei 74.400 Euro und damit etwa 5.000 Euro oberhalb des bisher gewohnten Preisniveaus. Die SQ-Topmodelle dürften an der 100.000-Euro-Schallmauer kratzen oder diese sogar überschreiten. Bestellungen sind ab Mitte November möglich, die Markteinführung ist für Ende Februar 2023 geplant. Auch in anderen europäischen Ländern soll er dann verfügbar sein, in den USA ab Ende April kommenden Jahres.