Honda e:Ny1: Kompakter E-SUV soll Europa rocken

Schon fast vier Jahre ist es her, da präsentierte Honda sein erstes Elektroauto, den Honda e. Handelte es sich dabei noch um einen Kleinwagen, greift der japanische Hersteller jetzt nach etwas anderen Sternen. Denn mit dem Honda e:Ny1 wurde jetzt ein SUV im B-Segment präsentiert, der es auf einen Radstand von 2,61 Metern bringt. Weitere äußere Kennzeichen: ein kurzer vorderer Überhang, große Räder und eine Breite von knapp 1,80 Metern. Da werden Erinnerungen an den beliebten Honda HR-V wach.

Zweites Elektroauto von Honda kommt nach Europa

Im Innenraum soll ein vertikal ausgerichteter, 15,1 Zoll großer Touchscreen die Steuerung von Infotainment- und Fahrzeugfunktionen ermöglichen. Eine Unterstützung von Android Auto und Apple CarPlay ist gegeben. Auch ein Panoramaglasdach ist verfügbar. Hinter dem Lenkrad ist ein zweiter Bildschirm zu finden, 10,2 Zoll groß, der dem Fahrer alle Informationen zur Reisegeschwindigkeit, zur verbleibenden Reichweite und zu anderen wichtigen Fahrdaten anzeigt. Der Kofferraum bietet ohne umgeklappte Rücksitze ein Volumen von überschaubaren 346 Litern. Das liegt in etwa auf Niveau eines Hyundai Kona Elektro (Test).

Insbesondere der 15,1 Zoll große Bildschirm sorgt im Innenraum des Honda e:Ny1 für Aufsehen.

Die Leistung des neuen Stromers gibt Honda mit 150 kW (204 PS) an, das Drehmoment liegt bei 310 Nm. Unter dem Fahrzeugboden ist die Lithium-Ionen-Batterie mit einer Nettokapazität von knapp 63 kWh verbaut. Sie soll den Wagen nach WLTP-Standard bis zu 412 Kilometer weit fahren lassen. In der Praxis dürften es auf der Langstrecke erfahrungsgemäß eher 300 bis 350 Kilometer sein. Ein Nachladen von 10 auf 80 Prozent ist nach Herstellerangaben über den passenden Anschluss an der Front in 45 Minuten möglich. Die Ladeleistung liegt in der Spitze und unter optimalen Bedingungen bei 100 kW, heißt es auf der Homepage des Herstellers.

Was kostet der Honda e:Ny1?

Klar ist bereits, dass der Honda e:Ny1 auf seinen 18 Zoll großen Leichtmetallfelgen und mit einer Länge von 4,39 Metern und einem Gewicht von unter 1,7 Tonnen auch in Europa in den Handel kommen soll. Zu welchem Preis? Dazu hat sich der Hersteller noch nicht geäußert. Man kann aber von einem Basispreis zwischen 40.000 und 45.000 Euro ausgehen. Ein Marktstart soll noch im Kalenderjahr 2023 erfolgen. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h soll übrigens in 7,6 Sekunden möglich sein, in der Spitze wird eine Geschwindigkeit von 160 km/h erreicht.