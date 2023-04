Smart #3 vorgestellt: Schnittiges SUV-Coupé

Die Zeiten, in denen die Pkw-Marke Smart für kleine, kompakte Autos stand, sind endgültig vorbei. Denn nach dem Aus des Smart fortwo hat der chinesische Geely-Konzern bereits den Smart #1 präsentiert – ein typisches SUV-Modell. Jetzt hat in China der Smart #3 seine Premiere feiern dürfen; ein Crossover-SUV mit Fließheck, der mit einer Länge von 4,40 Metern fast so lang ist wie ein Mercedes GLA. Und nebenbei bemerkt auch fast 15 Zentimeter länger ist als der Smart #1. Der Radstand liegt bei knapp 2,79 Metern.

Der Smart #3 wird im Spätsommer auch in Deutschland erstmals zu sehen sein.

Smart #3: Modernes Interieur

Das Dach des Smart #3 fällt nach hinten aber wesentlich flacher ab als bei der ersten Smart-Neuinterpretation. Das sorgt für eine gefällige Coupé-Optik. Im Innenraum fällt neben einem großen Glaspanoramadach eine recht hoch aufgestellte Mittelkonsole ins Auge, die praktisch keine Schalter mehr bietet. Drei runde Luftausströhmer im Design von Turbinen lassen die existierende Nähe zu Mercedes und seinen sportlichen AMG-Modellen erkennen. Für die Bedienung von Radio, Navigationssystem und Co. steht ein 12,8 Zoll großer Touchscreen zur Verfügung – horizontal ausgerichtet.

Ein Blick in den modernen und sportlich anmutenden Innenraum des Smart #3.

Die Leistung: offiziell noch unbekannt. Man kann aber davon ausgehen, dass 200 kW (272 PS) mit Heckantrieb respektive 315 kW (428 PS) mit Allradantrieb zur Verfügung stehen werden; analog zu den Antriebsdaten des Smart #1. Das Gesamtdrehmoment wird beim Allradler 543 Nm betragen. Die Höchstgeschwindigkeit wird nach aktuellem Stand der Dinge auf 180 km/h begrenzt sein. Details zur Ladeleistung sind noch nicht bekannt.

Der Preis? Noch Geheimsache – aber sicher kein Schnäppchen

Und was kostet der Smart #3? Den Preis hält Hersteller Geely für den europäischen Markt noch geheim. Denn in Europa soll das SUV-Coupé seine Premiere auf der IAA im September in München feiern. Experten erwarten aber, dass der Smart #3 hierzulande rund 50.000 Euro kosten wird. Auch das hat mit dem günstigen Smart von früher so rein gar nichts mehr zu tun. Mit einer Markteinführung ist frühestens im Jahr 2024 zu rechnen.