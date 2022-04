Mercedes ändert alles: Mit so einem E-Auto hat wohl niemand gerechnet

„Es ist wahrscheinlich eine der größten industriellen Transformationen in der Geschichte des Kapitalismus“, sagte vor Kurzem Scott Keogh, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen Group of America, in einem Interview. „Die Investitionen sind massiv, und die Mission ist massiv“, konstatiert Keogh und spricht aus, was viele bereits ahnten. Das E-Auto ist nicht nur für VW der heilige Gral. Auch alle anderen Hersteller springen auf den elektrischen Zug und haben Dollar- und Euro-Zeichen in den Augen. Denn dank staatlicher Förderung und vielen Boni seitens der Regierung lassen sich Elektroautos derzeit unheimlich gut unters Volk bringen. Auch Mercedes weiß das und zeigt einen Smart, wie es ihn noch nie gab.

E-Auto: Mercedes macht aus einem Zweisitzer einen SUV

Für viele war der Smart das Stadtauto schlechthin. Superkompakt, sparsam und für viele Städter auch als Zweitwagen noch erschwinglich – zumindest als Gebrauchter. Doch Mercedes erfindet den Smart neu. Aus dem Verbrenner wird ein E-Auto, aus dem kompakten Zweisitzer ein SUV.

Mercedes hat den Smart im Jahr 1997 vorgestellt und wollte vor allem eine junge Käuferschicht von dem – für einen Mercedes – vergleichsweise preiswerten Auto begeistern. Mit dem jetzt vorgestellten E-Auto rückt man von dieser Ursprungsidee deutlich ab. Um im Gegenzug jenes Fahrzeug-Segment zu bedienen, das in Deutschland am beliebtesten ist: den SUV. Ziel der Designer war es, einen Kompakt-SUV zu entwickeln, der so manches Premium-Detail bietet. Dazu gehören LED-Lichtbänder an Front und Heck mit rhythmischer Lichtshow, Ambientebeleuchtung bis in den Fußraum und weiterem Schnickschnack. Auch ein neu entwickeltes Multimediasystem, das mit künstlicher Intelligenz arbeitet, gehört dazu.

Ein SUV im Kompaktformat: der Smart #1.

Das E-Auto und „die perfekte Verkörperung“ dessen

Mercedes feiert sich selbst für den neuen Smart, den man „smart #1“ nennt. Mit Slogans wie „Die Mobilität von heute: Sie bringt Menschen zusammen, verbindet Ideen und Kulturen und ermöglicht eine Vielzahl gemeinsamer Erfahrungen“ sagt man viel, ohne wirklich viel zu sagen. Als Ergebnis dessen hat man jedenfalls „das Auto weg vom einfachen Transportmittel und hin zu neuen Sphären entwickelt“.

Man bezeichnet den neuen Smart als „die perfekte Verkörperung“ des E-Autos. „Er ist erwachsen, cool und verkörpert Schönheit mit smarten Lösungen“ sagt Gorden Wagener, Chef-Designer bei Mercedes. „Deshalb ist er neu, frisch und bezaubernd. Unser neuer smart #1 hat das Potenzial, smart zu einer führenden Designmarke zu machen.“ Nun, genug Marketing-Blabla. Schauen wir uns an, was hinter den Worten steckt.

Stadtauto mit 270 PS: „Frisch und bezaubernd“

Vorbei sind die Zeiten, in denen einem Stadtauto wie dem ersten Smart eine Motorleistung von 45 PS genügte. Bei dem neuen E-Auto der Marke Smart versechsfacht! sich die Leistung. Wer sich für den smarten Stromer entscheidet, fährt also mit 270 PS durch die Straßen. Und das mit einer Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h.

Das Cockpit des neuen Smart

Mercedes verspricht mit der 66 kWh großen Batterie eine maximale Reichweite (nach WLTP) von 440 Kilometern. In der Realität dürften es – je nach Fahrprofil und Witterungsbedingungen – eher zwischen 250 und 350 Kilometern sein. Der Akku lässt sich binnen 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent seiner Kapazität vollpumpen. Brachte es der erste Smart auf ein Gewicht von knapp 800 kg, bringt der neue smart #1 genau eine Tonne mehr auf die Waage. Das E-Auto verfügt zudem über eine zentralisierte, Rechnerarchitektur, über die der Hersteller Updates aus der Ferne aufspielen kann. Mercedes gibt an, dass man auf mehr als 75 Prozent aller Steuergeräte im Fahrzeug einen Fernzugriff habe.

Preis und Verfügbarkeit

Über den Preis legt Mercedes den Mantel des Schweigens. Gerüchten zufolge sollen es aber rund 30.000 Euro sein, die Smart für das E-Auto verlangen dürfte. Der Bestellstart wird für den Sommer erwartet. Aber auch das hat Mercedes bislang nicht bestätigt. Bilder und Videos zu dem Elektroauto hingegen gibt es en masse.