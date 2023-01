Statt Tesla oder VW: Billiges E-Auto aus China? Das solltest du unbedingt vorher wissen

Über Nacht machte Tesla das Model 3 und Model Y vergangene Woche günstiger. Die Preise für ein E-Auto des bei vielen Autofahrern beliebten Herstellers sind um bis zu 9.100 Euro gefallen. So ist das Model Y jetzt schon ab rund 45.000 Euro zu haben ist. Bisher lag der Einstiegspreis für dieses Model bei fast 54.000 Euro. Doch trotz Preisrutsch bleibt ein E-Auto von Tesla für viele unerschwinglich. Und auch VW verlangt für sein kleinstes E-Auto, den ID.3 mindestens 44.000 Euro. Es geht aber auch günstiger. Chinesische Autobauer zeigen es. Somit ist ein Stromer aus China eine günstige Alternative zu Tesla und VW. Doch ist es auch die bessere?

E-Auto aus China: Eine gute Idee?

Wer ein Auto von VW, Mercedes oder BMW kauft, der weiß, dass er in der Regel gute Qualität bekommt. Bei Tesla ist das nicht immer der Fall. Geht es aber um Waren aus China, haben viele das Vorurteil, dass die Qualität auf der Strecke bleibt. Das mag zwar bei 1-Euro-Artikeln vom Grabbeltisch im China-Shop oder bei Produkten aus dem Online-Shop Wish der Fall sein, doch beim E-Auto ist das ganz anders. Das zeigt sich jetzt auch im Crashtest.

Die Organisation Euro NCAP stellt fest: „Das Jahr 2022 war bemerkenswert für chinesische Marken, die nach Europa kamen und großartige Ergebnisse erzielten.“ Zu dem Ergebnis kommt man nicht ohne Weiteres. Denn das Euro NCAP hat viele Crashtests durchgeführt. Ganz vorne mit dabei und in einigen Klassen sogar tonangebend: E-Auto-Modelle von chinesischen Autobauern wie Ora oder Nio.

An Tesla führt kein Weg vorbei

In der Kategorie der kleinen Familienautos etwa schnitt der Ora Funky Cat (rund 5.000 Euro günstiger als der VW ID.3) außergewöhnlich gut ab und hat als Klassenbester sogar alle anderen Autobauer übertroffen. Und auch die Luxus-Limousine Nio ET7 (rund 40.000 Euro günstiger als der Tesla Model S) erhielt 5 Sterne im Crashtest. Somit bieten beide Fahrzeuge hervorragenden Aufprallschutz und eine gute Ausstattung. In der Top 20 des Jahres 2022 landen gleich vier Autos aus China. Neben den beiden bereits Erwähnten fahren auch die Verbrenner von Wey in die Top 20. Schaut man auf das E-Auto-Ranking ohne Verbrenner, findet sich noch BYD Atto 3 mit 5 Sternen unter den besten 20.

Doch auch, wenn die chinesischen Autobauer 2022 beeindrucken konnten und jeweils ein E-Auto im Angebot haben, das als sicher gilt: An Tesla führt kein Weg vorbei. Das Model Y und das Model S belegen die ersten beiden Plätze in der Wertung des Euro NCAP.